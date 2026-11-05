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एटा बीएस मेडिकल कॉलेज सील, छात्रों से करोड़ों की ठगी का आरोप

एटा: जनपद के मारहरा क्षेत्र में संचालित फर्जी बीएस मेडिकल कॉलेज पर गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया. जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर संस्थान को सील करने की कार्रवाई पूरी की. कॉलेज पर बीएएमएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने और डिग्री उपलब्ध कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप है.



मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर श्वेता सिंह, तहसीलदार सदर नीरज वार्ष्णेय, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएम तिवारी, सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाह, प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमान सिंह और सचिन यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. टीम ने संस्थान का निरीक्षण करने के बाद सील किया.



2022 से चल रहा था फर्जीवाड़ा:

जानकारी के अनुसार, मारहरा के महमूदपुर नगरिया में बीएस मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के नाम से वर्ष 2022 से संस्थान संचालित था. यहां बीएएमएस, बीफार्मा, डीफार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने का दावा किया जाता था. आरोप है कि छात्रों से फीस और डिग्री के नाम पर लाखों रुपये वसूले गए और उन्हें फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए.



सितंबर में खुला था फर्जीवाड़े का बड़ा मामला:

16 सितंबर 2026 को कॉलेज प्रबंधक सतेंद्र कुमार के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस की जांच में संस्थान का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि अपहरण की कहानी कथित तौर पर फीस वापसी के दबाव से बचने के लिए रची गई थी. इसके बाद पुलिस ने प्रबंधक समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. मामले में छात्रों और अन्य शिकायतकर्ताओं की ओर से भी धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं. संस्थान की गतिविधियों और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में भी पहुंचा है.



जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध रूप से संचालित मेडिकल कॉलेजों, क्लीनिकों और अन्य संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. जनसुनवाई में मिलने वाली शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों की टीमें भेजकर स्थलीय जांच कराई जाएगी. अनियमितता मिलने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

