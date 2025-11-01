दिल्ली में आज से सख्त हुए नियम, इन गाड़ियों की एंट्री हुई बैन, जानें किन वाहनों को मिलेगी अनुमति
अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS-IV व BS-VI मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे.
Published : November 1, 2025 at 7:10 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया नियम लागू हो रहा है. अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS-IV व BS-VI मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे. वहीं पुराने यानी BS-III और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.
ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने जारी किया है. आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है. इसलिए अब केवल BS-IV, BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे.
ये गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ सकेंगी
CAQM ने साफ कहा है कि अब BS-III और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट व कमर्शियल वाहन (जैसे ट्रक, टेम्पो, लोडर आदि) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और वह BS-III या उससे पुराना है तो वह 1 नवंबर (31 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद) से दिल्ली में नहीं आ सकेगा.
किन वाहनों को मिलेगी अनुमति
BS-VI मानक वाले वाहन (डीजल या पेट्रोल दोनों) को दिल्ली में प्रवेश मिलेगा. इसके साथ ही CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) भी दिल्ली में चल सकेंगे. इसके अतिरिक्त BS-IV मानक वाले वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियां व ट्रक मालिकों को अपने वाहन अपग्रेड करने का समय मिल सके.
इसलिए लिए गया यह फैसला
हर दिन हजारों ट्रक व कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में सामान लेकर आती हैं. इनमें से करीब 40 प्रतिशत गाड़ियां जरूरी चीजें जैसे सब्जी, फल, दूध, अनाज व अन्य वस्तुएं लेकर आती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने इंजन वाले ट्रक हैं जो काफी धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं. सीएक्यूएम ने कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग के दौरान इन गाड़ियों की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है और ट्रक इंजन चलते रहने से धुएं का स्तर बढ़ जाता है. यही वजह है कि अब पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बना आधार
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया, जिसकी सुनवाई में अदालत ने कहा था कि यह तय करना मुश्किल है कि कौन-सा ट्रक जरूरी सामान लेकर आ रहा है और कौन नहीं. इसलिए बॉर्डर पर गाड़ियों को रोकना पड़ता है, जिससे प्रदूषण व जाम दोनों बढ़ते थे. कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों को दी गई पुरानी छूट हटाई जाए. इसी के बाद CAQM ने आदेश जारी किया.
राज्यों को पालन कराने के आदेश
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें. सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई जाए, जिससे पुराने ट्रकों को रोका जा सके. इसके अतिरिक्त हर तीन महीने में सभी राज्यों को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट CAQM को भेजनी होगी.
क्या कह रहे हैं ट्रक ऑपरेटर
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि BS-IV वाहनों को छूट से राहत मिली है. हालांकि यह छूट 31 अक्टूबर, 2026 तक के लिए है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से हमारी यही मांग है कि जब तक प्रदूषण की समस्या है तभी तक यह प्रतिबंध रहना चाहिए, प्रदूषण की समस्या खत्म होने के बाद प्रतिबंध हटा देना चाहिए. इससे ट्रांसपोर्टरों को काफी राहत मिलेगी.
दिल्ली में कमर्शियल लोडिंग व्हीकल एंट्री के प्रमुख बॉर्डर
- हरियाणा की ओर से सिंघु बॉर्डर (NH-44, उत्तर दिल्ली)
- टीकरी बॉर्डर (रोहतक रोड, पश्चिम दिल्ली). यह हरियाणा के बहादुरगढ़ से जुड़ता है. इसे इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए अहम माना जाता है.
- धांसा बॉर्डर (नजफगढ़ – झज्जर रोड)- पश्चिम-दक्षिणी दिशा का एंट्री पॉइंट है और ग्रामीण व कृषि मालवाहन गाड़ियों के लिए प्रयोग होता है.
- कपाशेरा बॉर्डर (NH-48/ गुड़गांव रोड)- दिल्ली–गुरुग्राम का सबसे व्यस्त बॉर्डर.
- राजोखरी बॉर्डर (NH-8 के पास)- IGI एयरपोर्ट और द्वारका के पास स्थित है. गुड़गांव से आने वाले ट्रकों का वैकल्पिक मार्ग है.
- शिवमूर्ति / समालखा बॉर्डर (NH-48)- मानेसर और बिलासपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट से कनेक्टिविटी.
उत्तर प्रदेश की ओर से वाहनों का प्रवेश
- गाजीपुर बॉर्डर (NH-24 / दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे)-ट्रांसपोर्ट नगर और आनंद विहार की ओर से प्रमुख प्रवेश बिंदु.
- कुंडली बॉर्डर (NH-44, उत्तर दिशा)- यह हरियाणा और यूपी दोनों से इंटरकनेक्टेड है.
- लाजपत नगर / सराय काले खां के पास आनंद विहार बॉर्डर- यहां से हल्की और मीडियम कैटेगरी की लोडिंग गाड़ियों की एंट्री होती है.
- शाहदरा – लोनी बॉर्डर (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : गाजियाबाद की ओर से प्रवेश.
- खजूरी – करावल नगर बॉर्डर (उत्तर-पूर्व दिशा): यूपी के लोनी व भूपखेड़ा क्षेत्र से कनेक्शन.
- फरीदाबाद – बदरपुर बॉर्डर (NH-19 / मथुरा रोड): दक्षिण दिल्ली की ओर प्रवेश का मुख्य द्वार और भारी कमर्शियल गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की नियमित आवाजाही होती है.
ये वाहन बैन
- 1 नवंबर 2025 से BS-III व पुराने वाहन दिल्ली में बैन
- BS-IV वाहनों को 31 अक्तूबर, 2026 तक अस्थायी छूट
- BS-VI, CNG, LNG व इलेक्ट्रिक वाहन को अनुमति
- प्रदूषण और बॉर्डर पर जाम कम करना है उद्देश्य
