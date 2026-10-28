दिल्ली में BS-4 वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध पर ट्रांसपोर्टर्स का फूटा गुस्सा: 'ब्लैंकेट बैन' से व्यापार और रोजी-रोटी पर मंडराया बड़ा संकट
ट्रांसपोर्टरों के सामने सबसे गंभीर समस्या भारी-भरकम लोन व मासिक किस्तों (EMI) को चुकाने की है. देखिए धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : October 28, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर 1 नवंबर से BS-4 व उससे नीचे की श्रेणी के वाणिज्यिक तथा निजी वाहनों के प्रवेश पर लगाए जा रहे प्रतिबंध ने ट्रांसपोर्ट जगत में खलबली मचा दी है. इस फैसले के खिलाफ देश के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं.
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल व आल इंडिया मदर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने ईटीवी भारत से बातचीत में सरकार के इस कदम को ट्रांसपोर्टरों के साथ बड़ी नाइंसाफी और बिना किसी जमीनी अध्ययन के लिया गया फैसला करार दिया है. ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे.
'ब्लैंकेट बैन' से लाखों वाहन व ट्रांसपोर्टर प्रभावित
ट्रांसपोर्ट संघों का कहना है कि इस प्रकार का पूर्ण प्रतिबंध (ब्लैंकेट बैन) बिना किसी ठोस वैज्ञानिक अध्ययन के लागू किया जा रहा है. डॉ. हरीश सभरवाल ने बताया कि दिल्ली में रोजाना लगभग 10 से 12 हजार बाहरी गाड़ियां आती हैं, जबकि एनसीआर क्षेत्र की करीब 2.5 लाख गाड़ियां इस प्रतिबंध की जद में आ रही हैं. इसके अलावा पूरे देश से यूरो-4 (BS-4) तकनीक के तहत आने वाले माल वाहक वाहन भी प्रभावित होंगे.
यही चिंता व्यक्त करते हुए आल इंडिया मोटर्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि दिल्ली के अंदर तो BS-4 वाहन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पूरे भारत में तो अभी भी ये गाड़ियां चल रही हैं. तमिलनाडु या अन्य दूरदराज राज्यों से दिल्ली आने वाली गाड़ियों को बॉर्डर पर रोकने से गंभीर लॉजिस्टिक संकट खड़ा हो जाएगा.
वैध दस्तावेजों व पीयूसी पर सवाल
ट्रांसपोर्ट पदाधिकारियों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वाहन मालिक सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों या ओईएम (OEM) से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) ले रहे हैं, सरकार के तय मानकों को पूरा कर रहे हैं और हर प्रकार का ग्रीन टैक्स, पॉल्यूशन टैक्स व रोड टैक्स चुका रहे हैं, तब सिर्फ 'यूरो-4' श्रेणी के आधार पर उनकी गाड़ियों को प्रतिबंधित करना कहां का न्याय है?
डॉ. हरीश सभरवाल ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर आपकी एजेंसियां और पीयूसी केंद्र बेईमान हैं और पैसे लेकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसमें वाहन मालिक का क्या कसूर है? आप दिल्ली के जो चार-पांच प्रवेश पॉइंट हैं वहां पर जांच मशीनें या खोखे लगा दीजिए, जांच की जाए और जो गाड़ियां पास होती है उन्हें आने दिया जाए और जो जांच में फेल होती हैं उन्हें वापस कर दिया जाए.
ट्रांसपोर्टरों के सामने रोजीरोटी व ईएमआई का संकट
ट्रांसपोर्टरों के सामने सबसे गंभीर समस्या भारी-भरकम लोन व मासिक किस्तों (EMI) को चुकाने की है. कई ऑपरेटरों ने हाल के वर्षों तक अपनी गाड़ियों की किस्तें भरी हैं, लेकिन इस तरह के अचानक तीन महीने के बैन से उनकी आजीविका पूरी तरह से ठप हो जाएगी. ट्रांसपोर्टरों ने मांग की है कि यदि सरकार प्रतिबंध लगा रही है, तो इन तीन महीनों के दौरान वाहन चालकों की बैंक किस्तें माफ की जाएं या सरकार इसमें आर्थिक सहयोग करे.
पायलट प्रोजेक्ट और जमीनी हकीकत की मांग
राजेंद्र कपूर ने सुझाव दिया कि सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने के बजाय 15 दिन का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए. यदि इस प्रोजेक्ट से प्रदूषण स्तर में स्पष्ट व वास्तविक कमी दर्ज होती है तो इसे लागू किया जाना चाहिए। बिना किसी प्रायोगिक अध्ययन के थोपे गए इन फैसलों से न केवल ट्रांसपोर्ट व्यापार बर्बाद होगा, बल्कि दिल्ली की सप्लाई चेन भी चरमरा जाएगी.
परिवहन व्यवस्था व आम जनता पर असर
- बॉर्डर पर भारी जाम: यदि 20-25 टन क्षमता वाले बड़े ट्रकों को बॉर्डर पर रोका गया और उनकी जगह छोटे एक-एक टन के सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों से माल की ढुलाई कराई गई, तो दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे भयंकर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होगी.
- यात्रियों की मुश्किलें: एनसीआर के शहरों (जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ आदि) से दिल्ली आने वाले कामकाजी लोग, जो बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड BS-4 गाड़ियों का उपयोग करते हैं, वे भी सीधे प्रभावित होंगे. इससे मेट्रो व सार्वजनिक बसों पर यात्रियों का अत्यधिक दबाव बढ़ जाएगा.
- आंदोलन की चेतावनी: ट्रांसपोर्ट यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने बातचीत के जरिए इस पर व्यावहारिक समाधान नहीं निकाला तो उनके पास अदालतों का दरवाजा खटखटाने व सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा.
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