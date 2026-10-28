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दिल्ली में BS-4 वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध पर ट्रांसपोर्टर्स का फूटा गुस्सा: 'ब्लैंकेट बैन' से व्यापार और रोजी-रोटी पर मंडराया बड़ा संकट

दिल्ली में BS-4 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर 1 नवंबर से BS-4 व उससे नीचे की श्रेणी के वाणिज्यिक तथा निजी वाहनों के प्रवेश पर लगाए जा रहे प्रतिबंध ने ट्रांसपोर्ट जगत में खलबली मचा दी है. इस फैसले के खिलाफ देश के ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल व आल इंडिया मदर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने ईटीवी भारत से बातचीत में सरकार के इस कदम को ट्रांसपोर्टरों के साथ बड़ी नाइंसाफी और बिना किसी जमीनी अध्ययन के लिया गया फैसला करार दिया है. ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो ट्रांसपोर्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे.