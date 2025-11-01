ETV Bharat / state

दिल्ली में आज से इन वाहनों की NO ENTRY, बॉर्डर पर गुरुग्राम पुलिस ने की बैरिकेडिंग

गुरुग्राम: आज यानी 1 नवंबर 2025 से BS-3 और उससे नीचे वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. ये आदेश Commission for Air Quality Management (CAQM) और दिल्ली सरकार के संयुक्त निर्णय के बाद लागू किया जा रहा है. जिसको लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं. सभी वाहनों की जांच के बाद दिल्ली में एंट्री दी जाएगी. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ये फैसला किया गया है.

गुरुग्राम पुलिस ने की बैरिकेडिंग: दिल्ली से सटे गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं. बॉर्डर पर चेकिंग प्वाइंट और नाकाबंदी की गई है, ताकि कोई भी पुराना या प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में प्रवेश ना कर सके. इसके साथ ही पुलिस द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें दिल्ली जाने वाले वाहनों की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी. गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक की माने तो बॉर्डर पर तैनात टीमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन मानक (BS-3, BS-4, BS-6) की जांच करेंगी. यदि कोई वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में पाया गया, तो उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.