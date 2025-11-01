ETV Bharat / state

दिल्ली में आज से इन वाहनों की NO ENTRY, बॉर्डर पर गुरुग्राम पुलिस ने की बैरिकेडिंग

BS3 Vehicle Entry ban in Delhi: आज यानी 1 नवंबर से BS-3 और उससे नीचे वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

BS3 Vehicle Entry ban in Delhi
BS3 Vehicle Entry ban in Delhi (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 1, 2025 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: आज यानी 1 नवंबर 2025 से BS-3 और उससे नीचे वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. ये आदेश Commission for Air Quality Management (CAQM) और दिल्ली सरकार के संयुक्त निर्णय के बाद लागू किया जा रहा है. जिसको लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं. सभी वाहनों की जांच के बाद दिल्ली में एंट्री दी जाएगी. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ये फैसला किया गया है.

गुरुग्राम पुलिस ने की बैरिकेडिंग: दिल्ली से सटे गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं. बॉर्डर पर चेकिंग प्वाइंट और नाकाबंदी की गई है, ताकि कोई भी पुराना या प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में प्रवेश ना कर सके. इसके साथ ही पुलिस द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें दिल्ली जाने वाले वाहनों की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी. गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक की माने तो बॉर्डर पर तैनात टीमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन मानक (BS-3, BS-4, BS-6) की जांच करेंगी. यदि कोई वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में पाया गया, तो उसे दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली में आज से इन वाहनों की NO ENTRY (Etv Bharat)

दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गुरुग्राम पुलिस की निगरानी: गुरुग्राम पुलिस ना सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम के सरहौल बॉर्डर और एमजी रोड पर स्थित बॉर्डर पर निगरानी रखेगी, बल्कि द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ खेड़की दौला टोल प्लाजा पर भी अपनी टीमों को तैनात करेगी. वहां से गुजरने वाले वाहनों को पहले ही लौटा दिया जाएगा, ताकि वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके. यही नहीं अगले साल से BS-4 वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में CNG कार में लगी भीषण आग, गाड़ी में रखे 3 लाख 80 हजार रुपये जलकर राख, देखें वीडियो

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में कार और बाइक की टक्कर, तीन की मौत, चार घायल, धारूहेड़ा में निजी स्कूल बस बिजली के पोल से टकराई

TAGGED:

BS3 VEHICLE ENTRY BAN IN DELHI
DELHI NCR AIR POLLUTION
GURUGRAM POLICE
दिल्ली में BS3 वाहनों की एंट्री बैन
BS3 VEHICLE ENTRY BAN IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.