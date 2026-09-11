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पंचकूला में युवक को बेरहमी से पीटने का मामला, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीन दिन का रिमांड

कालका में युवक से बेरहमी से मारपीट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीन की रिमांड.

brutally beating young man Case in Panchkula
brutally beating young man Case in Panchkula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 8:38 PM IST

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पंचकूला: जिला पंचकूला के कालका में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान शम्मी, अंकित उर्फ आऊ, इशान उर्फ बल्ली, चंदु और हर्ष के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कालका की सब्जी मंडी के पास से काबू किया गया है.

तीन दिन का मिला रिमांड: आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते कालका में निखिल चौरसिया पर लोहे की रॉड, लाठी व ईंटों से जानलेवा हमला किया था. वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से आगामी पूछताछ के लिए उनका तीन दिन का रिमांड हासिल किया गया है.

गांधी चौक के पास की वारदात: थाना कालका पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार बीती 7 सितंबर की रात करीब 7:30 बजे गांधी चौक के पास निखिल चौरसिया पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया था. आरोपियों ने लोहे की रॉड, लाठी व अन्य हथियारों से उसके सिर, टांगों व एमी शारीरिक अंगों पर वार किए. वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों के फरार होने पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल निखिल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया.

पुरानी रंजीश में की वारदात: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार बीती आठ सितंबर को कालका थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115,110,190,191(3),351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, जिन्हें 10 सितंबर को कामयाबी मिली. पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी इशान उर्फ बल्ली ने खुलासा किया कि टैक्सी सवारियों को लेकर निखिल व उसके साथियों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने निखिल पर हमला किया था.

गुंडई करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे: पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि "पंचकूला में शांति भंग करने और गुंडई करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मामले में शामिल शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."

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