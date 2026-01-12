ETV Bharat / state

बस्ती में हैवानियत; कुत्ते और 12 पिल्लों को डंडे से मार कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बस्ती : रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर कुत्ते के काटने से नाराज युवक ने मानवता को तार तार कर दिया. आक्रोश में हैवान बने युवक ने काटने वाले कुत्ते के अलावा पास में मौजूद 12 पिल्लों को भी डंडे से पीट कर मार डाला. आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो मामला पुलिस में पहुंचा. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है.

बस्ती में कुत्तों की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)





डीएसपी रूधौली कुलदीप यादव ने बताया कि घटना बीते रविवार की है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी कलीमुल्ला मैनी गांव का है. कलीमुल्ला व्यापारी है और किसी काम से रविवार को मुंगरहा चौराहे से गुजर रहा था. इसी दौरान किसी कुत्ते ने काट लिया. इससे नाराज होकर कलीमुल्ला ने डंडे से पहले काटने वाले कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डाला. इसके बाद वहां मौजूद 12 पिल्लों को भी मार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से चला गया था.