बस्ती में हैवानियत; कुत्ते और 12 पिल्लों को डंडे से मार कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
रुधौली थाना क्षेत्र में कुत्ते के काटने से भड़के युवा व्यापारी ने उठाया खौफनाक कदम.
Published : January 12, 2026 at 9:00 AM IST
बस्ती : रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर कुत्ते के काटने से नाराज युवक ने मानवता को तार तार कर दिया. आक्रोश में हैवान बने युवक ने काटने वाले कुत्ते के अलावा पास में मौजूद 12 पिल्लों को भी डंडे से पीट कर मार डाला. आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो मामला पुलिस में पहुंचा. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शांति भंग की धारा में चालान कर दिया है.
डीएसपी रूधौली कुलदीप यादव ने बताया कि घटना बीते रविवार की है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी कलीमुल्ला मैनी गांव का है. कलीमुल्ला व्यापारी है और किसी काम से रविवार को मुंगरहा चौराहे से गुजर रहा था. इसी दौरान किसी कुत्ते ने काट लिया. इससे नाराज होकर कलीमुल्ला ने डंडे से पहले काटने वाले कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डाला. इसके बाद वहां मौजूद 12 पिल्लों को भी मार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद वह वहां से चला गया था.
स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो मामला तूल पकड़ गया. इस मामले में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय सिंह की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद आरोपी का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया. मृत कुत्तों के शवों को गड्ढा खुदवाकर दफन करा दिया गया है. वहीं पशु कल्याण संस्थाओं ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है. डीएसपी रूधौली कुलदीप यादव ने बताया कि आरोपी को बीएनएस की धारा 325 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
