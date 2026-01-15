ETV Bharat / state

चित्रकूट में सात साल की मासूम के साथ दरिंदगी; गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

चित्रकूट : कोतवाली कर्वी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक बच्ची को बहलाफुसला कर खेत में ले गया. बच्ची का शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची को मेडिकल के लिये भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा : पुलिस के मुताबिक, घटना शहर कोतवाली कर्वी क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी. जांच में पता चला कि आरोपी बहला फुसलाकर घर के पास खेत में बच्ची को ले गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.