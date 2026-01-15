ETV Bharat / state

चित्रकूट में सात साल की मासूम के साथ दरिंदगी; गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट सत्यपाल सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आरोपी को जेल भेजा जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्रकूट : कोतवाली कर्वी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक बच्ची को बहलाफुसला कर खेत में ले गया. बच्ची का शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची को मेडिकल के लिये भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा : पुलिस के मुताबिक, घटना शहर कोतवाली कर्वी क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली थी. जांच में पता चला कि आरोपी बहला फुसलाकर घर के पास खेत में बच्ची को ले गया था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्ची की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

'बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया' : अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट सत्यपाल सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि आरोपी युवक बच्ची को बहला फुसलाकर खेत ले गया था. आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है. आरोपी की पहचान हो चुकी है. मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आरोपी को जेल भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : शराबी की क्रूर करतूत : ढाई साल के मासूम बेटे और गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट

TAGGED:

CHITRAKOOT NEWS
RAPE OF INNOCENT CHILD
INNOCENT GIRL RAPED IN CHITRAKOOT
UP CRIME NEWS
CHITRAKOOT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.