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सिरसा में युवक की निर्मम हत्या, पहले धारदार हथियार से हमला, फिर चढ़ाई कार

सिरसा में युवक की निर्मम हत्या ( Etv Bharat )

सिरसा: आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है. हमले के बाद युवक पर कार भी चढाई गई. इसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. दो से तीन बार गाड़ी को घुमा-घुमाकर मारी टक्कर: दरअसल एक युवक द्वारा गाड़ी तेज भगाने से टोकने पर काफी विवाद हो गया. आरोप है कि गाड़ी सवार युवक तैश में आ गए और युवक को टक्कर मारनी शुरू कर दी. करीब दो से तीन बार गाड़ी को घुमा-घुमाकर टक्कर मारी गई. इसके दौरान युवक के सिर पर गहरी चोटें लगी और उसकी मौत हो गई. युवक की मां व उसके भाई बाल-बाल बच गए. अस्पताल ले जाने ते दौरान भी किया हमलाः यही नहीं जब परिवार वाले युवक को घायलवस्था में उसे बाइक पर अस्पताल ला रहे थे, तो गाड़ी सवार युवकों ने रास्ते में घेर लिया और फिर से हमला करने की कोशिश की. आखिर बाइक सवार युवकों ने घायल को छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई, तब तक युवक की मौत हो गई थी. इसके बाद नंबरदार और पुलिस की टीम युवक को लेकर सिविल अस्पताल में पहुंची, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. तीन बच्चों के पिता थे सोनू खाजाखेड़ा: जानकारी के अनुसार, यह मामला शहर से कुछ दूरी पर स्थित खाजाखेड़ा की है और रविवार रात्रि की घटना है. मृतक की पहचान 35 वर्षीय सोनू खाजाखेड़ा के रूप में हुई है और वह तीन बच्चों का पिता था. गाड़ी के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्से भी टूटे पड़े मिले हैं. सोनू आरा मशीन पर मजदूरी का काम करता था. उसके तीन बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और दो बेटे. उसका भाई पवन और मां मूर्ति परिवार में हैं. उसकी पत्नी पहले से उसे छोड़कर कहीं चली गई, तब से वह बच्चों का पालन-पोषण कर रहा था.