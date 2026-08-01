धनबाद में सुबह की सैर बनी आखिरी सफर, युवक की निर्मम हत्या से दहशत
धनबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, परिवार का आरोप है कि हत्या पुरानी रंजिश के कारण हुई.
Published : August 1, 2026 at 5:08 PM IST
धनबादः सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित जगजीवन नगर में शनिवार सुबह उस वक्त दहशत फैल गई, जब 24 वर्षीय एक युवक की हत्या की खबर सामने आई. मृतक की पहचान करण कुमार राम के रूप में हुई है, जो टोटो ( ई रिक्शा) चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते करण कुमार को घर के भीतर ले जाकर धारदार हथियारों से हमला किया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है.
पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्याः परिजन
बताया जा रहा है कि करण कुमार राम पिछले कुछ दिनों से पैर में चोट लगने के कारण घर पर ही रह रहे थे. शनिवार सुबह वह रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. इसी दौरान कथित तौर पर पहले से चली आ रही दुश्मनी के कारण कुछ लोगों ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया. परिजनों का आरोप है कि वहां चाकू और तलवार जैसे धारदार हथियारों से उनपर हमला किया गया. हमले के साथ उसकी बुरी तरह पिटाई भी की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया
घटना की सूचना मिलते ही परिजन घायल करण को आनन-फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लेकर पहुंचे. मगर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो गया.
इधर सूचना मिलने पर सरायढेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
मामले की जांच पड़ताल जारी हैः थाना प्रभारी मंजीत सिंह
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है. हालांकि परिजनों द्वारा लगाए गए पुरानी रंजिश के आरोप को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. घटनास्थल से मिले साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. थाना प्रभारी मंजीत सिंह ने कहा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
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