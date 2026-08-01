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धनबाद में सुबह की सैर बनी आखिरी सफर, युवक की निर्मम हत्या से दहशत

धनबादः सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित जगजीवन नगर में शनिवार सुबह उस वक्त दहशत फैल गई, जब 24 वर्षीय एक युवक की हत्या की खबर सामने आई. मृतक की पहचान करण कुमार राम के रूप में हुई है, जो टोटो ( ई रिक्शा) चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते करण कुमार को घर के भीतर ले जाकर धारदार हथियारों से हमला किया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है.

पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्याः परिजन

बताया जा रहा है कि करण कुमार राम पिछले कुछ दिनों से पैर में चोट लगने के कारण घर पर ही रह रहे थे. शनिवार सुबह वह रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. इसी दौरान कथित तौर पर पहले से चली आ रही दुश्मनी के कारण कुछ लोगों ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया. परिजनों का आरोप है कि वहां चाकू और तलवार जैसे धारदार हथियारों से उनपर हमला किया गया. हमले के साथ उसकी बुरी तरह पिटाई भी की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

परिजन और थाना प्रभारी का बयान (Etv Bharat)

जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया

घटना की सूचना मिलते ही परिजन घायल करण को आनन-फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लेकर पहुंचे. मगर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो गया.