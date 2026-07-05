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लखनऊ में 4 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या; मां से मिलने आने वाले शख्स पर गहराया शक

मृत बच्चे के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

लखनऊ में 4 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या.
लखनऊ में 4 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:30 AM IST

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लखनऊ: मड़ियांव थाना क्षेत्र में श्रीनगर कॉलोनी में 4 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. मृत बच्चे के शरीर पर चोटों के गहरे निशान मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई है. इस मामले ने हाल ही में फिरोजाबाद में बच्चे की पटक-पटककर हत्या करने की यादें ताजा कर दी हैं. फिलहाल, मड़ियांव पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में केस दर्ज किया है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अहम (4) के रूप में हुई है. दरअसल, मड़ियांव थाने के पीछे स्थित किराए के मकान के बाथरूम में 4 वर्षीय अहम गंभीर हालत में पड़ा मिला था. पड़ोस में रहने वाले प्रशांत ने इसकी सूचना बच्चे की मां पूनम को दी. पूनम मौके पर पहुंची और बेटे को लेकर लोहिया अस्पताल गई. वहां डॉक्टरों ने अहम को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, इसके बाद पूनम अस्पताल में ही बेटे को छोड़कर अपनी बहन के घर चली गई, जिसका घर मड़ियांव थाने के पीछे ही है. बाद में उसकी बहन अस्पताल पहुंची तो उसे बच्चे की मौत की जानकारी दी गई. इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस अपनी जांच में शामिल कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

पोस्टमार्टम ने खड़े किए कई सवाल: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अहम की मौत शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से हुई बताया गया है. अहम के पेट, हाथ, पैर, पीठ और सीने पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. डॉक्टरों का कहना है कि चोटों को देखकर लगता है कि बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

पारिवारिक विवाद भी जांच के घेरे में: अहम के पिता दिनेश मजदूरी करते हैं और मूलतः उन्नाव के अचलगंज के रहने वाले हैं. पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद वर्ष 2025 से दोनों अलग हो गए थे और पूनम मड़ियांव के श्रीनगर इलाके में किराए के मकान में रहती है.

वह घरों में झाड़ू-पोछा और खाना बनाने का काम करती है. अहम उसी के साथ रहता था और नर्सरी में पढ़ता था. पूनम का कहना है कि वह शुक्रवार को काम पर गई थी और अहम स्कूल से लौटकर घर आ गया था. शाम करीब 6 बजे पड़ोसी का फोन आया कि बच्चा बाथरूम में बेहोश पड़ा है.

अपनी मां पूनम के साथ मासूम बच्चा अहम.
अपनी मां पूनम के साथ मासूम बच्चा अहम. (Photo Credit: ETV Bharat)

घर आने वाले व्यक्ति पर पुलिस की नजर: जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि पूनम के घर पर अक्सर एक व्यक्ति आता-जाता था और कई बार वहीं रुकता भी था. फिलहाल, पुलिस इसी व्यक्ति की भूमिका की गंभीरता से जांच कर रही है. उससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

हालांकि, अभी तक पुलिस ने किसी को आरोपी की घोषित नहीं किया है. आसपास के लोगों को शक है कि पूनम के घर पर आने वाले व्यक्ति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है.

फिरोजाबाद की घटना से जुड़ रहा मामला: इस हत्याकांड ने लोगों को हाल ही में फिरोजाबाद में हुई उस दर्दनाक घटना की याद दिला दी है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था. उस मामले में एक युवक, एक महिला पर शादी का दबाव बना रहा था.

महिला के इंकार करने पर उसने बदला लेने के लिए उसके मासूम बेटे को अपने साथ ले जाकर बेरहमी से पटक-पटककर मार दिया था. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेशभर में आक्रोश फैला था. बाद में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था.

क्या लखनऊ में भी वही कहानी दोहराई गई: मड़ियांव में हुई घटना के पीछे भी कहीं कोई निजी रंजिश, रिश्तों का विवाद या मां से जुड़े किसी व्यक्ति का एंगल तो नहीं है? पुलिस इसी दिशा में भी जांच कर रही है. हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का दावा है कि पूनम से मिलने आने वाला व्यक्ति पुलिस की हिट लिस्ट में है.

पुलिस ने क्या कहा: मड़ियांव थाना प्रभारी शिवानंद मिश्र ने बताया कि बच्चे के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

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