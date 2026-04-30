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बागपत में डूडा अधिकारी और महिला मित्र की नृशंस हत्या, लाश सहारनपुर में अलग-अलग जगहों पर मिली

बागपत में डूडा अधिकारी और महिला मित्र की नृशंस हत्या. ( ETV Bharat )

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत में तैनात डूडा अधिकारी और उनकी महिला मित्र की नृशंस हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. 16 अप्रैल से लापता सिटी मिशन मैनेजर सीएमएम विक्रांत कुमार और राखी कश्यप के शव सहारनपुर के अलग-अलग इलाकों से बरामद हुए हैं. जांच में सामने आया है कि हत्यारों ने सुनियोजित साजिश के तहत दोनों को कार से अगवा कर एक फार्म हाउस में मौत के घाट उतारा और पहचान छिपाने के लिए शवों को दूर-दूर फेंक दिया. पुलिस अब 'लव ट्रायंगल' और 'पुरानी रंजिश' के बीच इस खूनी पहेली को सुलझाने में जुटी है. बागपत जिले से रहस्यमय ढंग से लापता हुए डूडा जिला नगरीय विकास अभिकरण के सिटी मिशन मैनेजर सीएमएम और उनके साथ संदिग्ध रूप से जुड़ी एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. कातिलों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सहारनपुर के एक फार्म हाउस को चुना, जहां दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद उनके शवों को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ठिकाने लगा दिया गया. इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. लापता होने के बाद अलग-अलग स्थानों पर मिले शव मूल रूप से प्रयागराज के गोविंदपुरम निवासी 37 वर्षीय विक्रांत कुमार बागपत डूडा में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे. बीते 16 अप्रैल को वह अचानक लापता हो गए थे.