बागपत में डूडा अधिकारी और महिला मित्र की नृशंस हत्या, लाश सहारनपुर में अलग-अलग जगहों पर मिली
16 अप्रैल से लापता सिटी मिशन मैनेजर सीएमएम विक्रांत कुमार और राखी कश्यप के शव सहारनपुर के अलग-अलग इलाकों से बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 4:27 PM IST
बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत में तैनात डूडा अधिकारी और उनकी महिला मित्र की नृशंस हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है.
16 अप्रैल से लापता सिटी मिशन मैनेजर सीएमएम विक्रांत कुमार और राखी कश्यप के शव सहारनपुर के अलग-अलग इलाकों से बरामद हुए हैं.
जांच में सामने आया है कि हत्यारों ने सुनियोजित साजिश के तहत दोनों को कार से अगवा कर एक फार्म हाउस में मौत के घाट उतारा और पहचान छिपाने के लिए शवों को दूर-दूर फेंक दिया.
पुलिस अब 'लव ट्रायंगल' और 'पुरानी रंजिश' के बीच इस खूनी पहेली को सुलझाने में जुटी है.
बागपत जिले से रहस्यमय ढंग से लापता हुए डूडा जिला नगरीय विकास अभिकरण के सिटी मिशन मैनेजर सीएमएम और उनके साथ संदिग्ध रूप से जुड़ी एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है.
कातिलों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सहारनपुर के एक फार्म हाउस को चुना, जहां दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद उनके शवों को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ठिकाने लगा दिया गया.
इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
लापता होने के बाद अलग-अलग स्थानों पर मिले शव
मूल रूप से प्रयागराज के गोविंदपुरम निवासी 37 वर्षीय विक्रांत कुमार बागपत डूडा में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे. बीते 16 अप्रैल को वह अचानक लापता हो गए थे.
उनकी पत्नी प्राची सिंह ने बागपत पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए राखी कश्यप नाम की महिला पर अपने पति को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया था.
सहारनपुर पुलिस को 17 अप्रैल को बड़गांव थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में विक्रांत के रूप में हुई.
वहीं, 27 अप्रैल की शाम मिर्जापुर क्षेत्र के रजापुर नौगांव के जंगलों में एक युवती का गला रेता हुआ शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राखी कश्यप के तौर पर की गई.
साज़िश के तहत फार्म हाउस पर हुई हत्या
पुलिस कप्तान एसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि विक्रांत और राखी को एक कार के ज़रिए सहारनपुर के किसी सुनसान फार्म हाउस पर ले जाया गया था. वहां दोनों पर धारदार हथियारों और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी गई. हत्यारों ने पहचान छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए शवों को अलग-अलग तारीखों और स्थानों पर फेंका.
जांच के घेरे में 'राखी' का अतीत
पुलिस अब इस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. राखी कश्यप कौन थी और उसके विक्रांत के साथ क्या संबंध थे, इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है.
पुलिस की कई टीमें उन मोबाइल लोकेशनों और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही हैं, जिनसे आरोपियों के सुराग मिल सकें.
पुलिस को शक है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी रंजिश या प्रेम त्रिकोण हो सकता है. फिलहाल, अधिकारी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं.