हरदोई में कुल्हाड़ी और ईंट से प्रहार कर साधु की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:17 PM IST
हरदोई: बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज को थावां-अतरौली मार्ग पर स्थित सैर बहादुरपुर गांव के बाहर एक मार्केट के बरामदे में सोते समय एक साधु की बेरहमी से कुल्हाड़ी और ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई.
सुबह खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा करते हुए मृतक के ही एक साथी साधु को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, मृत साधु की शिनाख्त बबूल (32) पुत्र सियाराम, निवासी जियनखेड़ा (मजरा काकपुर, थाना बेनीगंज) के रूप में हुई है. रविवार सुबह करीब 6 बजे स्थानीय लोगों ने सैर बहादुरपुर निवासी यदुवेंद्र सिंह की दुकानों के बरामदे में साधु का शव देखा और पुलिस को सूचना दी.
हमलावरों ने बेहद बेरहमी से साधु के सिर और शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों पर ईंट और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ली थी.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) सुबोध गौतम और स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे, जिससे यह साफ हुआ कि इस खूनी खेल को किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि मृतक के ही एक साथी साधु ने अंजाम दिया है. आरोपी की पहचान मुन्नी उर्फ मुंशीलाल पुत्र मनोहर (निवासी पाही उगपुर, थाना बेनीगंज) के रूप में हुई है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल से ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली और आरोपी साथी साधु को हिरासत में ले लिया.
सुबोध गौतम अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी हरदोई ने बताया कि बेनीगंज थाना क्षेत्र के सैर बहादुरपुर में एक साधु की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह सामने आया है कि आपसी विवाद के चलते उसके ही एक साथी साधु ने इस घटना को अंजाम दिया है.
आरोपी को हिरासत में लेकर कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. साधु की इस निर्मम हत्या से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और दहशत का माहौल है. पुलिस की त्वरित गिरफ्तारी से हालांकि मामले का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन हत्या के पीछे की असल वजह जानने के लिए पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है.
यह भी पढ़ें: हरदोई: विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 19 लाख रुपये हड़पने वाले दो शातिर ठग गिरफ्तार
यह भी पढ़ें: हरदोई लव ट्रिप केस; गर्लफ्रेंड को ढाल बनाकर कर रहे थे नशा तस्करी, सरगना समेत 4 शातिर गिरफ्तार