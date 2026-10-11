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हरदोई में कुल्हाड़ी और ईंट से प्रहार कर साधु की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हरदोई में साधु की हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज को थावां-अतरौली मार्ग पर स्थित सैर बहादुरपुर गांव के बाहर एक मार्केट के बरामदे में सोते समय एक साधु की बेरहमी से कुल्हाड़ी और ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई.

सुबह खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा करते हुए मृतक के ही एक साथी साधु को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.