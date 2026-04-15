फरीदाबाद में मामूली विवाद में आहाता मैनेजर की हत्या, बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट
फरीदाबाद में शादी के दौरान विवाद बढ़ने पर युवकों ने आहाता मैनेजर आदेश यादव की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी.
Published : April 15, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 12:24 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-3 इलाके में देर रात एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. करीब 30 वर्षीय आहाता मैनेजर आदेश यादव की लाठी-डंडों और पत्थरों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना रात लगभग 12:30 बजे की बताई जा रही है, जब पास के कम्युनिटी सेंटर में शादी समारोह चल रहा था. पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर हुई, इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी.
शराब पीने की जिद पर बढ़ा विवाद: मृतक के भाई सुमित ने कहा कि, "शादी समारोह से 2-3 युवक आहाता पर पहुंचे और उसे खुलवाने की जिद करने लगे. आदेश यादव ने नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया, जिसके बाद बहस शुरू हो गई. भाई ने कहा कि आहाता बंद हो चुका है, लेकिन वे लोग जबरदस्ती अंदर बैठकर शराब पीना चाहते थे."
दोबारा लौटे हमलावर और कर दी हत्या: मृतक के भाई सुमित ने आगे बताया कि, "विवाद के बाद युवक वापस शादी समारोह में गए और वहां से 8-10 अन्य लोगों को लेकर लौटे. सभी ने मिलकर आदेश पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमला इतना बेरहमी से किया गया था कि आदेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया."
जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई सुमित ने बताया कि, "आदेश पिछले दो साल से यहां मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और यहीं रहता था." वहीं, पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि, "मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा."
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