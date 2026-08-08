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सोनभद्र में युवक के साथ बर्बरता, निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया; प्राइवेट पार्ट पर पहुंचाई चोट, 10 आरोपी गिरफ्तार

सोनभद्र/कानपुर देहात : यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक को बांधकर पीटने और निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट पहुंचाई गई. पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर दो महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पीड़ित के बड़े भाई की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, उसका भाई (27) गुरुवार को दोपहर बाइक से बाजार से घर आ रहा था. आरोप है कि गांव पहुंचते ही कुछ लोगों ने उसे जबरन एक घर में ले जाकर बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोप है कि लोगों ने निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया.







आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित की पत्नी और भाई जब उसे बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. जिसके बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पुलिस ने युवक के बड़े भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.