सोनभद्र में युवक के साथ बर्बरता, निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया; प्राइवेट पार्ट पर पहुंचाई चोट, 10 आरोपी गिरफ्तार
एडिशनल एसपी ऋषभ रुनवाल ने बताया कि 7 अगस्त को पीड़ित के भाई ने थाने पर तहरीर दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 4:32 PM IST
सोनभद्र/कानपुर देहात : यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक को बांधकर पीटने और निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट पहुंचाई गई. पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर दो महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.
पीड़ित के बड़े भाई की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, उसका भाई (27) गुरुवार को दोपहर बाइक से बाजार से घर आ रहा था. आरोप है कि गांव पहुंचते ही कुछ लोगों ने उसे जबरन एक घर में ले जाकर बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोप है कि लोगों ने निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया.
आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित की पत्नी और भाई जब उसे बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई. जिसके बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. घटना के बाद पुलिस ने युवक के बड़े भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दो महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया. एडिशनल एसपी ऋषभ रुनवाल ने बताया कि 7 अगस्त को पीड़ित के भाई ने थाने पर तहरीर दिया था कि उनके भाई को महिला से छेड़खानी के आरोप में एक घर में खींच लिया गया और मारपीट की गई.
उन्होंने बताया कि पीड़ित के भाई का आरोप है कि उनके भाई के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई गई. उन्होंने बताया कि बभनी थाने पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तारी की गई. सभी लोगों को रिमांड के लिये न्यायालय भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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