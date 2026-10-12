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रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार का खुलासा, 4000 पुड़िया के साथ चार गिरफ्तार

रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धुर्वा थाना पुलिस ने 4000 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने इनके पास से कुल 338.96 ग्राम ब्राउन शुगर, चार मोबाइल फोन, 9100 रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है. पुलिस के अनुसार, स्मार्ट सिटी के पास सीएनजी पेट्रोल पंप के नजदीक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई.