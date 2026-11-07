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फोन पर बात करने से नाराज भाइयों ने की बहन की हत्या, फिर फंदे से लटका दिया शव

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

भदोही: गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भाइयों ने बहन को एक युवक से फोन पर बात करते पकड़ लिया था. इसी बात से नाराज होकर उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे.

भाइयों ने की बहन की हत्या (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला चार नवंबर का है. जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर गोपीगंज थाना क्षेत्र के उक्त गांव में युवती का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवती 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही रहती थी. पिता ने पुलिस को बेटी का शव फंदे से लटकता मिलने की जानकारी दी थी.