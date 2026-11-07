फोन पर बात करने से नाराज भाइयों ने की बहन की हत्या, फिर फंदे से लटका दिया शव
भदोही में भाइयों ने गला घोंटकर की 19 वर्षीय बहन की हत्या
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:22 PM IST
भदोही: गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भाइयों ने बहन को एक युवक से फोन पर बात करते पकड़ लिया था. इसी बात से नाराज होकर उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का लगे.
दरअसल, मामला चार नवंबर का है. जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर गोपीगंज थाना क्षेत्र के उक्त गांव में युवती का शव घर के अंदर फंदे से लटकता मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. युवती 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही रहती थी. पिता ने पुलिस को बेटी का शव फंदे से लटकता मिलने की जानकारी दी थी.
छह नवंबर को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों भाइयों से पूछताछ की. कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों में सूरज (18) और उसका 16 वर्षीय नाबालिग भाई शामिल है. पुलिस ने बालिग आरोपी को जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पिता की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद दोनों भाइयों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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