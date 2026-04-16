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बिहार में बहन की डोली से पहले उठी दो भाइयों की अर्थी, तीसरे भाई की भी हालत नाजुक

मोतिहारी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. बहन की शादी में जा रहे दो भाईयों की सड़क हादसे में मौत हो गई.

road accident in Motihari
मोतिहारी में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 2:08 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में पताही थाना क्षेत्र के रूपनी लवगी देवी मंदिर के पास बुधवार शाम को एक भीषण सड़क दुर्घटना दो भाइयों की मौत हो गई. फुआ की लड़की की शादी में शामिल होने जा रहे तीन युवक एक बाइक पर सवार थे. तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें दो सगे भाई राहुल कुमार (20) और अनिकेत कुमार (18) की मौके पर ही मौत हो गई.

शादी की खुशियों में मातम: तीसरा युवक गोलू कुमार (18) गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस ने बताया कि तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जो हादसे की मुख्य वजह बनी. मृतक राहुल और अनिकेत राम वन थरबियत पंचायत के वार्ड नंबर 1 के निवासी थे. उनके पिता मिंटू पासवान एक साधारण किसान हैं, जिनके दो बेटे थे और तीन बेटियां हैं.

दोनों बेटों की मौत (ETV Bharat)

तीसरा युवक मौत से जूझ रहा: हादसे में घायल गोलू कुमार रंजिश पासवान का इकलौता बेटा है. वह भी मैट्रिक पास है और राहुल-अनिकेत का चचेरा भाई है. तीनों युवक बुधवार शाम करीब 5 बजे घर से निकले थे. गोलू को शुरू में स्थानीय निजी क्लिनिक ले जाया गया, फिर हालत बिगड़ने पर मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. अस्पताल के डॉक्टरों ने गोलू की स्थिति को नाजुक बताते हुए कहा कि उसके सिर और छाती में गंभीर चोटें हैं.

"बचने का कोई चांस नहीं दिख रहा. परिवार को खराब खबर के लिए तैयारी रहना चाहिए."-वरिष्ठ चिकित्सक

road accident in Motihari
पताही में भयावह सड़क हादसा (ETV Bharat)

परिवार पर टूटा गमों का पहाड़: मिंटू पासवान की बड़ी बेटी की शादी 30 अप्रैल 2026 को बाराही, शिवहर जिले में तय थी, लेकिन दो बेटों की मौत ने पूरी तैयारियां ठप कर दी हैं. राहुल मैट्रिक पास था जबकि अनिकेत नौवीं कक्षा का छात्र था. दोनों भाई पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाते थे. परिवार पहले से आर्थिक रूप से कमजोर था, अब यह हादसा उन्हें पूरी तरह से तोड़ चुका है. पड़ोसी बताते हैं कि मिंटू परिवार में इकलौता कमाने वाला है.

वाहन जब्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: पताही थाना प्रभारी बबन कुमार ने बताया कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और तेज रफ्तार में थे. बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिससे राहुल और अनिकेत की मौके पर मौत हो गई. गोलू को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने घटनास्थल से बाइक जब्त कर ली है.

road accident in Motihari
भाइयों की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)

"पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो हादसे के सटीक कारण स्पष्ट करेगी. युवकों से अपील की कि सड़क पर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहनें और तेज रफ्तार से बचें."-बबन कुमार, पताही थाना प्रभारी

गांव और परिवार में छाया शोक: पूरे गांव में शोक की लहर है. मिंटू पासवान का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के सदस्य और पड़ोसी सदमे में हैं. राहुल और अनिकेत रिश्ते में चचेरे भाई थे और दोनों ही परिवार शादी की खुशी मना रहे थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया.

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