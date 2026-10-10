दो सगे भाई-बहनों ने एक साथ पाई सरकारी नौकरी, कोराना में पिता को खोने के बाद भी नहीं मानी हार
कोरोना में पिता को खोया, लेकिन मेहनत जारी रखी, दो सगे भाई-बहनों ने हासिल की सरकारी नौकरी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 6:22 AM IST
खटीमा: कोरोनाकाल में पिता को खोने के बाद बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए खटीमा के सीमांत मेलाघाट गांव के दो सगे भाई-बहन ने अपनी मेहनत एवं हौसले के दम पर सरकारी नौकरी हासिल कर मिसाल कायम की है. बड़ी बहन रेखा फार्मेसी अधिकारी तो छोटा भाई सुशील कुमार असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर बना है. दोनों की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.
पिता को खोने के बाद भाई-बहनों ने मेहनत कर पाई नौकरी: दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील के सिसैया मेलाघाट निवासी स्व. धर्मजीत और शांति देवी के बेटे सुशील एवं बेटी रेखा ने अपने मेहनत का लोहा मनवाया है. सुशील कुमार को पहली पोस्टिंग असिस्टेंट इनकम टैक्स के पद पर भोपाल जोन (मध्य प्रदेश) में मिली है. जबकि, उनकी बड़ी बहन कुमारी रेखा को एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा विभाग खटीमा में नियुक्ति मिली है.
चार भाई बहनों में दूसरे एवं तीसरे नंबर के रेखा और सुशील: दोनो भाई बहनों ने सरकारी स्कूलों से प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर सफलता की कहानी को अपनी मेहनत के बल पर लिखा है. चार भाई बहनों में दूसरे एवं तीसरे नंबर के रेखा एवं सुशील को उनकी सफलता पर परिवार को गर्व हो रहा है. क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी, नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष रामू जोशी समेत विभिन्न संगठनों जनप्रतिनिधियों ने दोनों भाई-बहनों को बधाई देते हुए अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है.
कोरोनाकाल में पिता की मौत ने परिवार को झकझोरा, संघर्षों से शिक्षा रखी जारी: परिवार के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है. क्योंकि, साल 2020 में कोरोना काल के दौरान पिता धर्मजीत की मौत हो गई थी. परिवार का एकमात्र सहारा छिन जाने के बाद आर्थिक परिस्थितियां बेहद कठिन हो गईं, लेकिन अशिक्षित होने के बावजूद भी मां शांति देवी (गृहणी) ने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी.
उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास जारी रखा. वहीं, पिता धर्मजीत की बात करें तो, उन्होंने शुरुआत में निजी कंपनियों में मजदूरी की. इसके बाद निजी अस्पताल खटीमा में काम किया और बाद में छोटा सा क्लीनिक शुरू कर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया.
पिता के निधन के बाद बड़े बेटे सिद्धार्थ कुमार ने प्राइवेट जाॅब कर परिवार के भरण-पोषण और छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में सहयोग किया. वहीं, कुमारी रेखा ने भी प्राइवेट अस्पताल में जॉब कर पढ़ाई लिखाई और घर के खर्चे में सहयोग किया. कुमारी रेखा ने पिता के संघर्षों को साझा किया.
"एक दौर में हमारे पति ने जमीन गिरवी रखकर कर्ज ली. इसी कर्ज से उन्होंने हमारी फीस भरी. सभी भाई-बहनों को पढ़ाई जारी रखने के प्रयास किए. पिता के संघर्ष को बचपन से देखा है. उन्हीं से सदैव प्रेरणा मिली."- कुमारी रेखा, नवनियुक्त फार्मेसी अधिकारी
ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी से हासिल किया मुकाम: सुशील कुमार ने बीएससी करने के बाद ऑनलाइन सेल्फ स्टडी के साथ दिल्ली क्लासेस खटीमा से कोचिंग लेकर सफलता हासिल की. वहीं, रेखा ने देहरादून से एम फार्मा करने के बाद ऑनलाइन सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर चयनित हुईं.
परिवार में चार भाई-बहन हैं. वर्तमान में बड़ा भाई सिद्धार्थ कुमार भी एम फार्मा करने के बाद ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है. दूसरे नंबर की रेखा का एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर चयन हुआ है. तीसरे नंबर की बहन रेनू बीएससी-बीएड करने के बाद ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं.
सबसे छोटे भाई सुशील कुमार का आयकर विभाग में असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है. इस मौके पर मां शांति देवी ने भावुक होकर कहा कि बच्चों की इस उपलब्धि से वो बेहद खुश हैं, लेकिन अगर आज उनके पिता होते तो उनकी खुशी और भी बड़ी होती. दोनों भाई-बहनों ने अपनी सफलता से पिता के सपने को साकार कर दिखाया है.
असफलता से ना घबराएं, प्रयास रखें तो मिलेगी सफलता: दोनों भाई-बहनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों गुरुजनों एवं अपने मामा गोरखनाथ को दिया है. उन्होंने अन्य युवाओं को भी संदेश दिया है कि असफलता से ना घबरा कर अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए. ताकि, आपकी मेहनत के दम पर एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी. वहीं, नौकरी मिलने के उपरांत भी दोनों भाई-बहनों ने अपने प्रयास जारी रख अन्य मुकाम हासिल करने के लिए प्रयासों को जारी रखने की बात कही है.
कुमारी रेखा का सफर
- साल 2024 में उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड देहरादून के माध्यम से फार्मासिस्ट (एलोपैथी) लेबर डिपार्मेंट के लिए आवेदन किया.
- 22 मार्च 2026 को हल्द्वानी में एग्जाम दिया.
- 28 जुलाई 2026 को फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें ऑल ओवर उत्तराखंड में 9वीं रैंक आई.
- 5 अक्टूबर 2026 को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सेवा सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
- नियुक्ति पत्र में श्रम विभाग, उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं विभाग में एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर खटीमा में नियुक्ति हुई.
सुशील कुमार का सफर
- साल 2025 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन (SSC CGL) के माध्यम से आवेदन किया.
- साल 2025 में प्रिलिम्स परीक्षा हल्द्वानी में हुई. साल 2026 में मेन्स और स्किल टेस्ट हुआ.
- 16 अप्रैल 2026 को प्रयागराज में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन संपन्न हुआ.
- 14 मई 2026 को फाइनल रिजल्ट आया. जिसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक 12,959 आई.
- 4 अगस्त 2026 को भोपाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट हुआ.
- 19 सितंबर 2026 को जॉइनिंग लेटर इंदौर में आयोजित रोजगार मेला में प्राप्त करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए. ईमेल के जरिए जॉइनिंग लेटर मिला.
- 23 सितंबर 2026 को भोपाल जोन में आयकर विभाग में इनकम टैक्स असिस्टेंट के पद पर जॉइनिंग मिली.
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