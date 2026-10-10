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दो सगे भाई-बहनों ने एक साथ पाई सरकारी नौकरी, कोराना में पिता को खोने के बाद भी नहीं मानी हार

ईटीवी भारत पर भाई-बहन ( फोटो- ETV Bharat )

खटीमा: कोरोनाकाल में पिता को खोने के बाद बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए खटीमा के सीमांत मेलाघाट गांव के दो सगे भाई-बहन ने अपनी मेहनत एवं हौसले के दम पर सरकारी नौकरी हासिल कर मिसाल कायम की है. बड़ी बहन रेखा फार्मेसी अधिकारी तो छोटा भाई सुशील कुमार असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर बना है. दोनों की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

पिता को खोने के बाद भाई-बहनों ने मेहनत कर पाई नौकरी: दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील के सिसैया मेलाघाट निवासी स्व. धर्मजीत और शांति देवी के बेटे सुशील एवं बेटी रेखा ने अपने मेहनत का लोहा मनवाया है. सुशील कुमार को पहली पोस्टिंग असिस्टेंट इनकम टैक्स के पद पर भोपाल जोन (मध्य प्रदेश) में मिली है. जबकि, उनकी बड़ी बहन कुमारी रेखा को एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा विभाग खटीमा में नियुक्ति मिली है.

भाई-बहनों ने हासिल की सरकारी नौकरी (वीडियो- ETV Bharat) चार भाई बहनों में दूसरे एवं तीसरे नंबर के रेखा और सुशील: दोनो भाई बहनों ने सरकारी स्कूलों से प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर सफलता की कहानी को अपनी मेहनत के बल पर लिखा है. चार भाई बहनों में दूसरे एवं तीसरे नंबर के रेखा एवं सुशील को उनकी सफलता पर परिवार को गर्व हो रहा है. क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी, नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष रामू जोशी समेत विभिन्न संगठनों जनप्रतिनिधियों ने दोनों भाई-बहनों को बधाई देते हुए अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है. परिजनों के साथ सुशील और रेखा (फोटो- ETV Bharat) कोरोनाकाल में पिता की मौत ने परिवार को झकझोरा, संघर्षों से शिक्षा रखी जारी: परिवार के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है. क्योंकि, साल 2020 में कोरोना काल के दौरान पिता धर्मजीत की मौत हो गई थी. परिवार का एकमात्र सहारा छिन जाने के बाद आर्थिक परिस्थितियां बेहद कठिन हो गईं, लेकिन अशिक्षित होने के बावजूद भी मां शांति देवी (गृहणी) ने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास जारी रखा. वहीं, पिता धर्मजीत की बात करें तो, उन्होंने शुरुआत में निजी कंपनियों में मजदूरी की. इसके बाद निजी अस्पताल खटीमा में काम किया और बाद में छोटा सा क्लीनिक शुरू कर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया. भाई-बहन (फोटो- ETV Bharat) पिता के निधन के बाद बड़े बेटे सिद्धार्थ कुमार ने प्राइवेट जाॅब कर परिवार के भरण-पोषण और छोटे भाई-बहनों की पढ़ाई में सहयोग किया. वहीं, कुमारी रेखा ने भी प्राइवेट अस्पताल में जॉब कर पढ़ाई लिखाई और घर के खर्चे में सहयोग किया. कुमारी रेखा ने पिता के संघर्षों को साझा किया. "एक दौर में हमारे पति ने जमीन गिरवी रखकर कर्ज ली. इसी कर्ज से उन्होंने हमारी फीस भरी. सभी भाई-बहनों को पढ़ाई जारी रखने के प्रयास किए. पिता के संघर्ष को बचपन से देखा है. उन्हीं से सदैव प्रेरणा मिली."- कुमारी रेखा, नवनियुक्त फार्मेसी अधिकारी