सगे भाई को 17 बार चाकू से गोद डाला; UPSC की तैयारी करने वाला भाई क्यों बना हत्यारा

गोंडा में आरोपी के राज खोलती पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: गर्लफ्रेंड के प्यार में अंधे और परिवार से मन ही मन दुश्मनी ठान बैठे भाई ने अपने ही सगे भाई की निर्मम हत्या कर दी. उसने एक-दो नहीं बल्कि भाई पर चाकू से 17 वार करके शरीर को छलनी कर दिया. करीब 10 दिन पहले हुए इस हत्याकांड से जब पुलिस ने पर्दा उठाया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. घटना करनैलगंज कोतवाली के नारायणपुर माझा ग्राम पंचायत में दुल्हिन पुरवा गांव की है. एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 3 फरवरी की रात को युवक की हत्या और लूट की सूचना पुलिस को दी गई थी. मृतक की पहचान दुल्हिन पुरवा गांव निवासी शिव शंकर दूबे उर्फ लल्ला (32) के तौर पर हुई. मृतक के सगे छोटे भाई अमरनाथ दूबे ने गांव में भागते हुए बताया कि कुछ लोगों ने भाई की हत्या कर दी है. उसने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कराया. भाई ने ही किया था मर्डर: एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस और सर्विलांस टीमें लगीं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं. सारे सबूतों, साक्ष्यों और घटनाक्रम का मिलान करने के बाद मृतक के भाई अमरनाथ दूबे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. थोड़ी सख्ती और सबूतों के सामने वह टूट गया और अपने भाई की हत्या का राज खोला. UPSC की कर रहा तैयारी: एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि हत्यारे सगे भाई अमर नाथ दुबे ने पूछताछ में बताया कि उसने इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद में पूरी की थी. वर्ष 2023 से 2025 तक वह दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था. अगस्त 2025 से वह लखनऊ में रहकर UPSC की तैयारी करने लगा. पढ़ाई के दौरान उसे परिवार से आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था. इससे वह लगातार तनाव में रहने लगा था. परिवार की आय-व्यय का पूरा नियंत्रण उसके बड़े भाई मृतक शिव शंकर दुबे के पास था. भाई से मन ही मन दुश्मनी: आरोपी के मन में यह धारणा बन गई थी, कि उसका भाई जानबूझकर उसे पैसे नहीं दे रहा है. उसका भविष्य और करियर खराब कर रहा है. इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर अपने भाई से दुश्मनी करने लगा. उसके माता-पिता दिनांक 2 जनवरी को एक महीने के लिए कल्पवास करने प्रयागराज गए. तब उसने मौका देखकर 1 जनवरी को लखनऊ से घर आने का निर्णय लिया. घर आने के बाद उससे खेती-बाड़ी और पशुओं की देखभाल का काम कराया जाने लगा. आरोपी के अनुसार, इससे उसकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही थी और उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा था. उसे पैसों की सख्त आवश्यकता थी. उसे यह भी मालूम था कि उसके भाई के पास अक्सर नगद पैसा रहता है.