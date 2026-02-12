सगे भाई को 17 बार चाकू से गोद डाला; UPSC की तैयारी करने वाला भाई क्यों बना हत्यारा
गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 3 फरवरी की रात को युवक की हत्या और लूट की सूचना पुलिस को दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:45 AM IST
गोंडा: गर्लफ्रेंड के प्यार में अंधे और परिवार से मन ही मन दुश्मनी ठान बैठे भाई ने अपने ही सगे भाई की निर्मम हत्या कर दी. उसने एक-दो नहीं बल्कि भाई पर चाकू से 17 वार करके शरीर को छलनी कर दिया. करीब 10 दिन पहले हुए इस हत्याकांड से जब पुलिस ने पर्दा उठाया तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. घटना करनैलगंज कोतवाली के नारायणपुर माझा ग्राम पंचायत में दुल्हिन पुरवा गांव की है.
एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि 3 फरवरी की रात को युवक की हत्या और लूट की सूचना पुलिस को दी गई थी. मृतक की पहचान दुल्हिन पुरवा गांव निवासी शिव शंकर दूबे उर्फ लल्ला (32) के तौर पर हुई.
मृतक के सगे छोटे भाई अमरनाथ दूबे ने गांव में भागते हुए बताया कि कुछ लोगों ने भाई की हत्या कर दी है. उसने गांव के ही 5 लोगों पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कराया.
भाई ने ही किया था मर्डर: एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस और सर्विलांस टीमें लगीं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं.
सारे सबूतों, साक्ष्यों और घटनाक्रम का मिलान करने के बाद मृतक के भाई अमरनाथ दूबे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. थोड़ी सख्ती और सबूतों के सामने वह टूट गया और अपने भाई की हत्या का राज खोला.
UPSC की कर रहा तैयारी: एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि हत्यारे सगे भाई अमर नाथ दुबे ने पूछताछ में बताया कि उसने इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई इलाहाबाद में पूरी की थी. वर्ष 2023 से 2025 तक वह दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा था.
अगस्त 2025 से वह लखनऊ में रहकर UPSC की तैयारी करने लगा. पढ़ाई के दौरान उसे परिवार से आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था. इससे वह लगातार तनाव में रहने लगा था. परिवार की आय-व्यय का पूरा नियंत्रण उसके बड़े भाई मृतक शिव शंकर दुबे के पास था.
भाई से मन ही मन दुश्मनी: आरोपी के मन में यह धारणा बन गई थी, कि उसका भाई जानबूझकर उसे पैसे नहीं दे रहा है. उसका भविष्य और करियर खराब कर रहा है. इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर अपने भाई से दुश्मनी करने लगा.
उसके माता-पिता दिनांक 2 जनवरी को एक महीने के लिए कल्पवास करने प्रयागराज गए. तब उसने मौका देखकर 1 जनवरी को लखनऊ से घर आने का निर्णय लिया. घर आने के बाद उससे खेती-बाड़ी और पशुओं की देखभाल का काम कराया जाने लगा.
आरोपी के अनुसार, इससे उसकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही थी और उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा था. उसे पैसों की सख्त आवश्यकता थी. उसे यह भी मालूम था कि उसके भाई के पास अक्सर नगद पैसा रहता है.
प्लानिंग से की हत्या: उसने भाई की हत्या करके रुपए लेने की योजना बना ली. आरोपी ने यह भी बताया कि योजना के तहत उसने 27 जनवरी को कस्बा कर्नलगंज बस स्टॉप के पास कटरा रोड पर साइकिल से चाकू बेचने वाले व्यक्ति से 60 रुपए में चाकू खरीदा.
इसके बाद वह मौके की तलाश करने लगा. 31 जनवरी को पड़ोस की भाभी को बैंक ले जाने के दौरान उसने कर्नलगंज कस्बे में रामतेज बिल्डिंग की दुकान पर 20 रुपए देकर उसी चाकू की धार तेज कराई.
चाकू से 17 बार हमला: घटना की रात यानी 3 फरवरी को जब उसे लगा कि उसके भाई के पास अधिक पैसे हैं तो रात करीब 11 बजे उसने खेत में पानी लगाने का बहाना बनाया और अपने भाई को साथ लेकर घर से निकला. आरोपी, चाकू को अपनी जैकेट के अंदर छिपाकर ले गया था.
रास्ते में सुनसान स्थान पर पहुंचते ही उसने अचानक अपने भाई पर चाकू से कई वार कर दिए. मृतक ने बचने का प्रयास किया और दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिससे आरोपी के दोनों हाथों में भी चोट आईं हैं. लेकिन लगातार चाकू के हमले के कारण शिव शंकर की मौके पर ही मौत हो गई.
मर्डर और लूट का नाटक: हत्या करने के बाद आरोपी ने मृतक की जेब से पैसे निकाले और घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक खेत की मेड़ में मिट्टी से दबाकर छिपा दिए. इसके बाद खून लगा चाकू गेहूं के खेत में फेंक दिया और खुद को बचाने के लिए वह गांव की ओर भागा.
वह शोर मचाने लगा कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है. आरोपी की निशानदेही पर भुलावन यादव के खेत की मेड़ के पास से छिपाए गए कुल 31,500 के नोट बरामद किए गए हैं. इनमें से कुछ नोटों पर खून के धब्बे पाए गए. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
गर्लफ्रेंड का चक्कर: पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी की लखनऊ में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? शुरुआती जानकारी मिली है कि वह लखनऊ में किसी लड़की से दोस्ती कर चुका है, जिस पर घर से मिले पैसे खर्च करता था.
बार-बार घर से पैसे मांगने की वजह से परिवार ने पैसे देने से मना कर दिया. दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था. इसी तनाव में उसने भाई की हत्या करके पैसे हड़पने की प्लानिंग की. फिलहाल, इस एंगल की भी जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: आगरा में लिव-इन पार्टनर पर हत्या का आरोप; पुलिस ने जलती चिता से शव निकाला