भाई ही निकला बहन का कातिल, गोली मारकर की हत्या, तमंचे समेत गिरफ्तार
पुलिस हत्या के पीछे की वजह और दोनों के बीच हुए विवाद की जांच कर रही है.
Published : July 18, 2026 at 7:30 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में शुक्रवार रात रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई. गौतमपुरी में 32 वर्षीय वसीमा की उसके सगे भाई ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद कर लिए.
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 8:21 बजे न्यू उस्मानपुर थाने में गौतमपुरी की गली नंबर-17 में एक महिला को गोली मारने की सूचना मिली. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां वसीमा खून से लथपथ पड़ी मिली. क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.
इसी बीच जाफराबाद थाने के हेड कांस्टेबल नफीस गश्त के दौरान चौहान बांगर इलाके में एक युवक को संदिग्ध हालत में भागते हुए देखा. रोककर तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूछताछ में युवक ने अपनी पहचान मोहम्मद अनस (19) निवासी सरधना, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के रूप में बताई और कबूल किया कि उसने अपनी बहन वसीमा की गोली मारकर हत्या की है.
जांच में पुष्टि हुई कि न्यू उस्मानपुर में दर्ज हत्या का मामला और जाफराबाद में पकड़ा गया आरोपी एक ही घटना से जुड़े हैं. इसके बाद आरोपी को हत्या के मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.
उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलावल ने बताया कि,
महिला की हत्या के मामले में आरोपी भाई को वारदात के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध हथियार और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस हत्या के पीछे की वजह और दोनों के बीच हुए विवाद की जांच कर रही है. साथ ही सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच जारी है.
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