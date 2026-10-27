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बुलंदशहर में सगे भाई ने ली भाई की जान, इलाके में सनसनी

बुलंदशहर में सगे भाई ने ली भाई की जान ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: जिले के गुलावठी गांव करीमनगर बनबोई से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार को शराब पी रहे फौज से रिटायर्ड दो सगे भाइयों के बाच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर चारपाई के पाये से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सुचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

गुलावठी थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, गांव करीमनगर बनबोई निवासी 41 वर्षीय रविंद्र सिरोही और हरेंद्र सिरोही दोनों रिटायर्ड फौजी और सगे भाई हैं. रात में दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बड़ा भाई हरेंद्र आपा खो बैठा और चारपाई के पाये से छोटे भाई रविंद्र सिरोही के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया.

रविंद्र पांच साल पहले फौज से सेवानिवृत होकर मेरठ में रहते थे (Photo Credit: ETV Bharat)