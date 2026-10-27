बुलंदशहर में सगे भाई ने ली भाई की जान, इलाके में सनसनी
बुलंदशहर में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर चारपाई के पाये से हमला कर उतारा मौत के घाट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:49 PM IST
बुलंदशहर: जिले के गुलावठी गांव करीमनगर बनबोई से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार को शराब पी रहे फौज से रिटायर्ड दो सगे भाइयों के बाच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर चारपाई के पाये से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया. सुचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
गुलावठी थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, गांव करीमनगर बनबोई निवासी 41 वर्षीय रविंद्र सिरोही और हरेंद्र सिरोही दोनों रिटायर्ड फौजी और सगे भाई हैं. रात में दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बड़ा भाई हरेंद्र आपा खो बैठा और चारपाई के पाये से छोटे भाई रविंद्र सिरोही के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया.
सिर पर गंभीर चोट लगने से रविंद्र लहूलुहान हो गया. घटना का पता लगते ही परिजन आनन-फानन में रविंद्र को अस्पताल ले गए, जहां के डॉक्टरों ने रविंद्र को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद रविंद्र का शव गांव लाया गया और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया. हालांकि, आरोपी हरेंद्र को भी आला कत्ल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रविंद्र पांच साल पहले फौज से सेवानिवृत होकर अपने चार बच्चों और पत्नी के साथ मेरठ में रहते थे.
रविंद्र और उनका बड़ा भाई हरेंद्र दोनों मिलकर खेती-बाड़ी करते थे. परिजनों के अनुसार आरोपी हरेंद्र सिरोही करीब 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था. रविंद्र पारिवारिक विवाद के चलते पिछले पांच माह से गांव में ही रह रहे थे.
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