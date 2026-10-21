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आगरा में भाई ने बहन को गोली मारी, कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में टेढ़ी बगिया स्थित विकास नगर में मंगलवार देर रात खाना बना रही बड़ी बहन को भाई ने गोली मार दी. गोली उसकी पीठ में लगी, जिससे गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए देहली गेट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के मुताबिक, आरोपी अपनी छोटी बहन से इसलिए नाराज था क्योंकि, छोटी बहन के लव मैरिज करने पर पूरे परिवार ने उससे संबंध खत्म कर दिए, इसके बाद भी बड़ी बहन ने छोटी बहन से बातचीत रखी थी. इससे ही भाई और बहन में ​विवाद चल रहा था. जिसमें उसने बड़ी बहन को गोली मारी है. एसीपी श्वेता वर्मा ने बताया कि घायल बेबी के पिता ने अपने दोनों बेटों समेत ​तीन के खिलाफ नामजद तहरीर दी है.

एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा (Video Credit; ETV Bharat) मामला मंगलवार देर रात करीब साढे ग्यारह बजे का है. टेढ़ी बगिया के विकास नगर निवासी बेबी कुमार रसोई में खाना बना रही थी. तभी उसका भाई राहुल उर्फ चौबा घर आया. उसने बेबी पर तमंचे से फायर कर दिया. गोली बेगी की पीठ में लगी. बेबी गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जिस पर परिजनों ने उसे गंभीर हालत में देहली गेट स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया. बेबी आईसीयू में भर्ती है. गोली उसकी पीठ में फंसी है. इस मामले में पीड़िता के पिता कृपाल सिंह ने बुधवार को ट्रांस यमुना थाना में मुख्य आरोपी बेटे राहुल कुमार उर्फ चौबा, बड़े भाई सुमेर सिंह और उनकी पत्नी राजकुमारी के खिलाफ तहरीर दी है.

बहन की लव मैरिज से नाराज है आरोपी एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की छानबीन में सामने आया है कि आरोपी राहुल का अपनी बहन से विवाद चल रहा था. जिसकी वजह उसकी छोटी बहन है. आरोपी की छोटी बहन ने दो साल पहले लव मैरिज की थी. जिससे ही राहुल और उसके भाइयों ने छोटी बहन से दूरी बना ली. उससे सभी रिश्ते खत्म कर लिए. इसके बाद अभी 17 अक्टूबर को बेबी के यहां पर छोटी बहन और उसका पति आए तो आरोपी राहुल ने मौके पर पहुंच कर मारपीट की थी. बड़ी बहन बेटी को धमकी दी थी. इस बारे में घायल पीड़िता के पिता ने परिवार की प्रताड़ना के संबंध में पुलिस को दो बार शिकायत दी गई थी. इस बार तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. आरोपी फरार राहुल की तलाश जारी है. कानपुर में बड़े भाई ने ईंट से हमला कर छोटे भाई को मार डाला