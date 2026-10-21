आगरा में भाई ने बहन को गोली मारी, कानपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की
आगरा में घायल बेबी के पिता ने अपने दोनों बेटों समेत तीन के खिलाफ नामजद तहरीर दी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:19 PM IST
आगरा: ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में टेढ़ी बगिया स्थित विकास नगर में मंगलवार देर रात खाना बना रही बड़ी बहन को भाई ने गोली मार दी. गोली उसकी पीठ में लगी, जिससे गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए देहली गेट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों के मुताबिक, आरोपी अपनी छोटी बहन से इसलिए नाराज था क्योंकि, छोटी बहन के लव मैरिज करने पर पूरे परिवार ने उससे संबंध खत्म कर दिए, इसके बाद भी बड़ी बहन ने छोटी बहन से बातचीत रखी थी. इससे ही भाई और बहन में विवाद चल रहा था. जिसमें उसने बड़ी बहन को गोली मारी है. एसीपी श्वेता वर्मा ने बताया कि घायल बेबी के पिता ने अपने दोनों बेटों समेत तीन के खिलाफ नामजद तहरीर दी है.
मामला मंगलवार देर रात करीब साढे ग्यारह बजे का है. टेढ़ी बगिया के विकास नगर निवासी बेबी कुमार रसोई में खाना बना रही थी. तभी उसका भाई राहुल उर्फ चौबा घर आया. उसने बेबी पर तमंचे से फायर कर दिया. गोली बेगी की पीठ में लगी. बेबी गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जिस पर परिजनों ने उसे गंभीर हालत में देहली गेट स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया. बेबी आईसीयू में भर्ती है. गोली उसकी पीठ में फंसी है. इस मामले में पीड़िता के पिता कृपाल सिंह ने बुधवार को ट्रांस यमुना थाना में मुख्य आरोपी बेटे राहुल कुमार उर्फ चौबा, बड़े भाई सुमेर सिंह और उनकी पत्नी राजकुमारी के खिलाफ तहरीर दी है.
बहन की लव मैरिज से नाराज है आरोपी
एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की छानबीन में सामने आया है कि आरोपी राहुल का अपनी बहन से विवाद चल रहा था. जिसकी वजह उसकी छोटी बहन है. आरोपी की छोटी बहन ने दो साल पहले लव मैरिज की थी. जिससे ही राहुल और उसके भाइयों ने छोटी बहन से दूरी बना ली. उससे सभी रिश्ते खत्म कर लिए. इसके बाद अभी 17 अक्टूबर को बेबी के यहां पर छोटी बहन और उसका पति आए तो आरोपी राहुल ने मौके पर पहुंच कर मारपीट की थी. बड़ी बहन बेटी को धमकी दी थी. इस बारे में घायल पीड़िता के पिता ने परिवार की प्रताड़ना के संबंध में पुलिस को दो बार शिकायत दी गई थी. इस बार तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. आरोपी फरार राहुल की तलाश जारी है.
कानपुर में बड़े भाई ने ईंट से हमला कर छोटे भाई को मार डाला
फजलगंज थाना क्षेत्र में तख्त पर सोने की मामूली सी बात को लेकर दो सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. इस दौरान गुस्से में आकर बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी. बुधवार सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच-पड़ताल कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया गया है.
मृतक की पहचान 35 वर्षीय शिव कश्यप के रूप में हुई है और वारदात को अंजाम देने वाले उसके सगे बड़े भाई का नाम सतीश कश्यप है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान की छत पर युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, ईंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य इक्कठा किए.
पुलिस की शुरुआती जांच और आसपास के लोगों से की गई पूछताछ में यह बात सामने आई है कि दोनों भाई एक ही मकान में साथ रहते थे. वारदात वाली रात दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी. अत्यधिक नशे की हालत में दोनों के बीच सोने की जगह को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. दोनों भाई तख्त पर सोने की जिद कर रहे थे और एक-दूसरे को जमीन पर सोने के लिए कह रहे थे. बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सतीश ने आपा खो दिया और पास में ही पड़ी ईंट से शिव कश्यप के सिर और चेहरे पर कई वार कर दिए. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी देते हुए डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई सतीश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से गहराई से पूछताछ की जा रही है और घटना में इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद कर ली गई है. डीसीपी का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: नागपुर की अदालत में पेश होंगे श्रद्धा, रश्मि और ड्राइवर; श्रद्धा के बॉयफ्रेंड आमिर की तलाश