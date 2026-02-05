ETV Bharat / state

लेनदेन के विवाद में भाई ने बहन को मारी गोली, मौत

आगरा: शाहगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने गोली मारकर अपनी बहन की हत्या कर दिया. हत्या के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है. आरोप है कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी बहन की हत्या की है. आरोपी पहले जेल जा चुका है, जिसमें बहन ने ही भाई की जमानत कराई थी.

जानकारी के अनुसार, मामला बुधवार देर रात का है. शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित अर्जुन नगर निवासी अनीता कुशवाह (50) पत्नी श्याम की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि मृतका का भाई हरी सिंह ने हत्या मौके से फरार हो गया.

मृतका ने कराई थी आरोपी की जमानत: मृतका के परिजन ने पुलिस को बताया कि ताजगंज की गोबर चौकी निवासी आरोपी हरी सिंह कई साल पहले जेल गया था. उस समय उसने कुछ रुपये अनीता को रखने को दिए थे. अनीता ने उसकी जमानत कराई थी. चार साल पहले हरीसिंह जेल से बाहर आया था. जेल से बाहर आने पर हरी सिंह और अनीता के बीच लेन-देन को लेकर झगड़ा होने लगा.