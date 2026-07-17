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खूनी खेल ने बदल दिए भाईचारे के रिश्ते, प्रधान पति ने सगे भाई को मारी गोली, गंभीर घायल

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र का बाजुहेड़ी गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा. बताया जा रहा है कि जिस घर में कभी भाईचारे की मिसाल थी, उस घर में पुरानी रंजिश ने ऐसा खूनी रूप ले लिया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी. घटना में (50 वर्षीय) राजेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रधान पति (किशोर सैनी) घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश से रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बाजुहेड़ी गांव निवासी किशोर सैनी और राजेश सैनी में भाईचारे की मिसाल थी. बताया गया है कि दोनों भाइयों के बीच पिछले लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था. लेकिन बीते गुरुवार की देर रात फिर से किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई, देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि गुस्से में आए बड़े भाई किशोर सैनी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया, गोली लगते ही राजेश सैनी लहूलुहान होकर नीचे गिर गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.