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नाबालिग बहन के साथ बुआ के लड़के ने किया दुष्कर्म, मां के साथ थाने पहुंची पीड़िता, आरोपी फरार

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा है, जो अपनी माता के साथ थाने पहुंची और आपबीती सुनाई. पीड़िता ने बताया, 'यह घटना फरवरी माह की है, जब उसकी बड़ी बहन की शादी थी. उसी दौरान बुआ के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी ने पहले घर के अंदर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और बाद में उसे धमकाकर अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया'.

हमीरपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह शर्मनाक घटना हमीरपुर जिला के बड़सर क्षेत्र से है. जहां एक युवक पर अपनी ही रिश्तेदारी में आने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कई बार जबरन दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं. यह मामला महिला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज किया गया है. पुलिस ने इसे अत्यंत संवेदनशील मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश से भाई-बहन के रिश्ते को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है. इस खबर को सुनकर हर कोई स्तब्ध है. मामला हमीरपुर जिले के बड़सर का है. आरोप है कि बुआ के लड़के ने नाबालिग बहन के साथ कई बार दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

भय और सामाजिक बदनामी के डर से चुप रही पीड़िता

शिकायत में यह भी सामने आया है कि आरोपी पीड़िता को सरकारी स्कूल बड़सर के पास, बंगाणा क्षेत्र और आसपास के जंगलों में ले जाता था और वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. आरोपी ने पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकी दी और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कहकर उसे डराता रहा. इसी डर और सामाजिक बदनामी के भय से पीड़िता लंबे समय तक चुप रही.

आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे एक मोबाइल फोन दिया था, जिसके माध्यम से वह लगातार उसके संपर्क में रहता था और उसे मानसिक रूप से दबाव में रखता था. आखिरकार जब पीड़िता हिम्मत जुटा पाई, तो उसने अपनी माता को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. हालांकि, आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने कहा, 'महिला थाना हमीरपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. नाबालिग की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवा लिया गया है. पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं'.

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