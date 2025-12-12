ETV Bharat / state

झारखंड की धरती पर गरजे बिहार के नेता आशुतोष, भाई की मौत पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर घेरा थाना

देवघर में सड़क हादसे में मारे गये युवक के भाई ने थाना का घेराव किया.

brother protest in front of police station after youth killed in road accident in Deoghar
थाना के बाहर प्रदर्शन करते लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 10:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बीते 9 दिसंबर को देवघर के टाउन थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में आलोक कुमार की मौत का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है.

इस घटना में संलिप्त आरोपी को बचाने के लिए प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में बिहार के नेता आशुतोष कुमार के समर्थक टाउन थाना पहुंचे और थाना का घेराव किया. टाउन थाना में पहुंचे सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद मृतक आलोक कुमार के भाई आशुतोष कुमार ने कहा कि इस घटना में प्रशासन लापरवाही कर रही है.

आशुतोष कुमार ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि 9 दिसंबर की घटना को 6 दिसंबर की घटना बताई जा रही है. अगर इस तरह से घटना की तारीख और दिन में बदलाव किए जाएंगे तो निश्चित रूप से आरोपी को इसका लाभ मिलेगा. उन्हें जैसे ही पता चला कि इस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है. वह तुरंत ही अपने भाई का श्राद्ध कर्म छोड़कर सीधा देवघर पहुंचे और टाउन थाना प्रभारी से मिलकर एफआईआर में हुई गड़बड़ी को सही करवाने का आग्रह किया.

वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन पूरी घटना में लीपापोती कर रही है. इससे यह पता चलता है कि प्रशासन आरोपी के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो किसी भी कीमत पर वह चुप नहीं बैठेंगे और उच्चतम न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन राहुल चंद्रवंशी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती है तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि वह राहुल चंद्रवंशी को नहीं पकड़ सकते हैं तो वह हाथ खड़ा कर दें. आशुतोष कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह और उनके समर्थक एक घंटे में उसे किसी भी बिल से निकालकर थाना में पेश कर देंगे.

समाजसेवी आशुतोष कुमार ने कहा कि जिस तरह से पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है. यह बतलाता है कि पुलिस अपराधियों के नीचे काम करती है और पुलिस के देखरेख में अपराधी फल फूल रहे हैं.

इस पूरे मामले पर आशुतोष कुमार ने देवघर एसपी सौरव से भी बात की और डीएसपी से बात कर पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का अपील किया. वहीं उन्होंने कहा कि डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारियों से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं घंटों इंतजार के बाद थाना प्रभारी से भी बातचीत को लेकर आशुतोष कुमार ने बताया कि उन्हें आश्वासन मिला है कि आर्म्स एक्ट और तिथि के बदलाव में जो गलतियां हुई है, उसे सुधारा जाएगा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा.

इसे भी पढे़ं- समाजसेवी आशुतोष के भाई की मौत के बाद हंगामा, सरकार और प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल

इसे भी पढ़ें- सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत, ONGC के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस पहुंची घटनास्थल

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में डिवाइडर से टकराई कार, तीन की मौत, शादी में जा रहे थे सभी

TAGGED:

पुलिस कार्रवाई के विरोध में हंगामा
DEOGHAR
PROTEST IN FRONT OF POLICE STATION
YOUTH KILLED IN ROAD ACCIDENT
POLICE ACCUSED OF NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.