झारखंड की धरती पर गरजे बिहार के नेता आशुतोष, भाई की मौत पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर घेरा थाना

देवघर: बीते 9 दिसंबर को देवघर के टाउन थाना अंतर्गत हुए सड़क हादसे में आलोक कुमार की मौत का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है.

इस घटना में संलिप्त आरोपी को बचाने के लिए प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में बिहार के नेता आशुतोष कुमार के समर्थक टाउन थाना पहुंचे और थाना का घेराव किया. टाउन थाना में पहुंचे सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद मृतक आलोक कुमार के भाई आशुतोष कुमार ने कहा कि इस घटना में प्रशासन लापरवाही कर रही है.

आशुतोष कुमार ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि 9 दिसंबर की घटना को 6 दिसंबर की घटना बताई जा रही है. अगर इस तरह से घटना की तारीख और दिन में बदलाव किए जाएंगे तो निश्चित रूप से आरोपी को इसका लाभ मिलेगा. उन्हें जैसे ही पता चला कि इस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है. वह तुरंत ही अपने भाई का श्राद्ध कर्म छोड़कर सीधा देवघर पहुंचे और टाउन थाना प्रभारी से मिलकर एफआईआर में हुई गड़बड़ी को सही करवाने का आग्रह किया.

वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से प्रशासन पूरी घटना में लीपापोती कर रही है. इससे यह पता चलता है कि प्रशासन आरोपी के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो किसी भी कीमत पर वह चुप नहीं बैठेंगे और उच्चतम न्यायालय तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन राहुल चंद्रवंशी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती है तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि वह राहुल चंद्रवंशी को नहीं पकड़ सकते हैं तो वह हाथ खड़ा कर दें. आशुतोष कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह और उनके समर्थक एक घंटे में उसे किसी भी बिल से निकालकर थाना में पेश कर देंगे.