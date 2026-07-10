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मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड में मुख्य आरोपी का भाई PAC जवान निलंबित

दलित छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के आरोपी जेल भेजे गए अंकुश के भाई पीएसी जवान को निलंबित कर दिया है.

Meerut Dalit female student murder
दलित छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के आरोपी जेल भेजे गए अंकुश के भाई पीएसी जवान को निलंबित. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 11:01 AM IST

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मेरठ : मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित दलित छात्रा ललिता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, वहीं अब इस मामले में उसके भाई पर एक्शन हुआ है. उसके भाई को निलंबित किया गया है. वह PAC में कांस्टेबल है. पीड़ित परिवार की तरफ से उसे भी हत्या का आरोपी बताया गया था.

बीते दो दिन से सुर्खियों में आए मेरठ के ललिता हत्याकांड मामले में अब पुलिस जहां लगातार पूरे मामले में पारदर्शिता से कार्रवाई की बात कर रही है. वहीं बुधवार को माहौल बिगाड़ने वाले आरोपियों की धरपकड़ जारी है. वहीं अब इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में जेल भेजे गए अंकुश के भाई को निलंबित किया गया है.

Meerut Dalit female student murder
दलित छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने हत्या के आरोपी जेल भेजे गए अंकुश के भाई पीएसी जवान को निलंबित. (ईटीवी भारत)

पुलिस को वादी पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई थी कि हत्या में उसका भाई भी संलिप्त था, हालांकि आरोपी परिवार इस बात को झुठला रहा था. लेकिन बुधवार को जिस तरह से पुलिस के द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया गया.

उसके बाद पुलिस की हुई फजीहत के बाद अब पुलिस इस मामले में और भी कार्रवाई करती देखी जा रही है.

Meerut Dalit female student murder
मेरठ का दलित छात्रा हत्याकांड. (ईटीवी भारत)

अंकुश से मृतका की कई वर्ष से पहचान थी, उसी के साथ वह बाईक पर बैठकर हत्या वाले दिन गई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्त में लिया गया था.

लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से अंकुश के अलावा उसके भाई अंकित को भी हत्या में शामिल बताया गया था. पुलिस ने हालांकी दावा किया था कि विवेचना सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना कर रही हैं, लेकिन इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब पुलिस ने उसके भाई अंकित को निलंबित कर दिया है.

अंकुश का भाई अंकित मुरादाबाद में 24वीं वाहिनी पीएसी में कांस्टेबल के तौर तैनात है.

Meerut Dalit female student murder
मेरठ का दलित छात्रा हत्याकांड. (ईटीवी भारत)

पीड़ित परिवार और सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जब प्रदर्शन किया तो प्रदर्शनकारियों के द्वारा दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई थी.

पीएसी सिपाही भाई अंकित और उसकी मां के खिलाफ कार्रवाई समेत मामले में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाने की मांग प्रदर्शन में उठी थी, विवेचना में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई थी.

Meerut Dalit female student murder
मेरठ का दलित छात्रा हत्याकांड. (ईटीवी भारत)

पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद डीआईजी कलानिधि नैथानी की तरफ से इस मामले में मुरादाबाद स्थित 24वीं वाहिनी पीएसी के अधिकारियों से वार्ता के बाद कांस्टेबल अंकित को निलंबित किया गया है.

इस मामले में हालांकी जांच करने के लिए डीआईजी ने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को नियुक्त किया है. जो कि विस्तृत रिपोर्ट डीआईजी को सौंपेंगे.

वहीं इस मामले में कलक्ट्रेट गेट पर सड़क जाम लगाने, हंगामा और बवाल करने के मामले में अब तक आठ आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस के द्वारा गिरफ्त में लेकर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है. 50 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

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मेरठ का दलित छात्रा हत्याकांड. (ईटीवी भारत)

वहीं बीते दिन बुधवार को पुलिस वैन में एक अधिवक्ता के साथ एसएसपी की हुई नोकझोंक को लेकर एक अज्ञात नंबर से एसएसपी के पीआरओ को कॉल करने वाले ने धमकी दी थी कि ऐसी गाड़ी में एसएसपी उसके साथ अकेले में आकर लड़े, सबक सिखा देगा. जिसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है.

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मेरठ का दलित छात्रा हत्याकांड. (ईटीवी भारत)

फिलहाल एसएसपी का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.

मृतका के गांव में भी पुलिस का पहरा लगा हुआ है. गांव में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है. वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कल गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है.

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मेरठ का दलित छात्रा हत्याकांड. (ईटीवी भारत)

सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए गांव के बाहर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

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