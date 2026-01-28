ETV Bharat / state

हरिद्वार में भूमि विवाद में फायरिंग, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई समेत दो लोग घायल, हायर सेंटर रेफर

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी गांव में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई है. बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की जांच के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने गोली चली है. इस दौरान हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार दी गई.

हरिद्वार के पंजनहेड़ी गांव में भूमि विवाद में गोली चली: गोली लगने से सचिन चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा एक अन्य ग्रामीण को भी गोली लगी है. उन्हें भी जिला अस्पताल भेजा गया और जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. जहां एसपी सिटी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. प्राथमिक उपचार के बाद सचिन को हायर सेंटर रेफर कर दिया है. सचिन के पेट में गोली लगी है.

जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई को लगी गोली: पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह प्रशासन की टीम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों के मद्देनजर जांच करने मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान दो पक्षों के बीच विवाद गहरा गया. एक पक्ष के अतुल चौहान और भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरुण चौहान के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अचानक फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सचिन चौहान और किशनपाल को गोली लग गई.