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बाजपुर कोर्ट परिसर में बवाल, विजिलेंस शिकायतकर्ता के भाई से कथित मारपीट, जांच तेज

रुद्रपुर: बाजपुर सिविल न्यायालय परिसर में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया, जब विजिलेंस में शिकायत करने वाले व्यक्ति के भाई के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई. घटना उस समय हुई जब शिकायतकर्ता का भाई अपने परिजन रहीस से मिलने न्यायालय परिसर पहुंचा था. इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया, जिसके बाद कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि शिकायतकर्ता के भाई को कोर्ट परिसर में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. अचानक हुई इस घटना से न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य लोगों के बीच हड़कंप मच गया. लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.घटना की सूचना मिलते ही बाजपुर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए पीड़ित युवक को भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला और अपनी सुरक्षा में कोतवाली ले गई.