बाजपुर कोर्ट परिसर में बवाल, विजिलेंस शिकायतकर्ता के भाई से कथित मारपीट, जांच तेज
बाजपुर सिविल न्यायालय परिसर में विजिलेंस में शिकायत करने वाले व्यक्ति के भाई के साथ कथित मारपीट का आरोप लगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 8:52 AM IST
रुद्रपुर: बाजपुर सिविल न्यायालय परिसर में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया, जब विजिलेंस में शिकायत करने वाले व्यक्ति के भाई के साथ कथित रूप से मारपीट की घटना सामने आई. घटना उस समय हुई जब शिकायतकर्ता का भाई अपने परिजन रहीस से मिलने न्यायालय परिसर पहुंचा था. इसी दौरान कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया, जिसके बाद कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि शिकायतकर्ता के भाई को कोर्ट परिसर में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. अचानक हुई इस घटना से न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य लोगों के बीच हड़कंप मच गया. लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ समय के लिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.घटना की सूचना मिलते ही बाजपुर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए पीड़ित युवक को भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला और अपनी सुरक्षा में कोतवाली ले गई.
पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है. पुलिस तहरीर में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी. यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.
-नरेश चौहान,बाजपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक-
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला और अधिक नहीं बढ़ा तथा संभावित बड़े विवाद को समय रहते टाल दिया गया.बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम उस विजिलेंस कार्रवाई के बाद सामने आया, जिसमें बाजपुर सिविल न्यायालय के दीवानी नाजिर शाखा में तैनात कर्मचारी ओम बाबू को 3,500 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में शिकायत करने वाले पक्ष से जुड़े व्यक्ति के भाई के साथ यह मारपीट होने की बात सामने आई है. हालांकि, घटना के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है.
घटना के बाद न्यायालय परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा. पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. इस बीच दोनों पक्षों के लोगों के बीच घटना को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा.
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