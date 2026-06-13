रिश्ते शर्मसार! भाई बना बहन का कातिल, बेरहमी से हत्या कर कुएं में फेंका शव, फिर खुद पहुंच गया पुलिस चौकी
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस चौकी पहुंचकर जुर्म कबूल कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 7:21 PM IST
फतेहपुर : थरियांव थाना क्षेत्र में एक बेहद हैरान करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने गला दबाकर अपनी बहन की हत्या कर दी. उसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पुलिस चौकी पहुंचकर जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है.
पुलिस ने अनुसार, मामला थरियांव थाना क्षेत्र स्थित हसवा चौकी इलाके का है, जहां 22 वर्षीय संदीप यादव अहमदाबाद से घर आया था. वह अपनी बहन को ससुराल से मायके लाने के बहाने साथ लेकर निकला. रास्ते में दोनों के बीच बातचीत हुई. इसी दौरान बहन ने ससुराल लौटने से इनकार कर दिया. इस बात पर नाराज आरोपी ने जंगल क्षेत्र में गला दबाकर बहन की हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया.
वारदान को अंजाम देने के बाद आरोपी स्वयं हसवा चौकी पहुंचा और पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस परिजनों को साथ लेकर घटनास्थल पहुंची और कुएं से शव बरामद किया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतिका की करीब डेढ़ महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन उसका दूसरे समुदाय के युवक से संबंध था. आरोपी को अंदेशा था कि बहन उस युवक के साथ चली जाएगी. इसी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई. युवती ने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया. इसी बात पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.
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