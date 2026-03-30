जमीन के विवाद में भाई बना भाई का कातिल, गोली मारकर 60 साल के बुजुर्ग की हत्या
ऊधम सिंह नगर में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई की हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 30, 2026 at 3:21 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकेनिया सकेनिया गांव में जमीन के विवाद के चलते एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 60 वर्षीय सर्वेश्वर सिंह पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम का माहौल है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सर्वेश्वर सिंह का अपने ही परिवार में जमीन का विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने बीती देर रात हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि उनके भाई सर्वजीत सिंह ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से सर्वेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही गदरपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल अवस्था में सर्वेश्वर सिंह को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए रुद्रपुर पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की और अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.
गदरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाठक ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि घटना के पीछे जमीन के विवाद की बात सामने आ रही है और परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके और सबूतों के आधार पर मजबूत कार्रवाई की जा सके. इलाके में इस घटना के बाद भय और तनाव का माहौल बना हुआ है. वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की है.
कोविड पैरोल पर रिहा बंदी गिरफ्तार: जिले उधम सिंह नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक अहम सफलता मिली है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस टीम ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए एक बंदी को गिरफ्तार कर लिया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट द्वारा कोविड महामारी के दौरान कारागारों से कई बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था. बाद में इन बंदियों की पुनः गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए गए थे.
गिरफ्तार आरोपी पप्पू पुत्र मदन लाल निवासी मोहल्ला पकड़िया, थाना कोतवाली, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवासी रुद्रपुर के रम्पुरा क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था. उसके साथ उसकी पत्नी रुपवती को भी गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ वर्ष 2019 में मुकदमा अपराध दर्ज है, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत गंभीर आरोप शामिल हैं. ऐसे गंभीर मामलों में शामिल होने के बावजूद आरोपी पैरोल पर बाहर आने के बाद वापस न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ और फरार हो गया था.
उप निरीक्षक अकरम अहमद ने बताया कि आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. लगातार प्रयासों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चला, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है.
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