रिश्तों का खून: पहले सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, फिर भाभी को चाकुओं से गोद डाला

सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में खूनी वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी.

MURDER IN SITAPUR
भाई-भाभी की हत्या. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 1:44 PM IST

सीतापुर: सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक कलयुगी भाई ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने ही सगे दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया. मौके पर बचाने पहुंची भाभी को आरोपी ने चाकुओं से गोदकर मार डाला.

इसके बाद दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज दौरान बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई की हालत गंभीर बनी हुई है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना की सूचना पाकर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंच जांच पड़ताल कर दी है.

दुर्गेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी (ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह के बताया कि नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के ठाकुरनगर में श्यामू पुत्र मिश्रीलाल ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने बड़े भाई हरीश और छोटे भाई रामू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दोनो को गम्भीर घायल हो गई.

इस विवाद के दौरान हरीश की पत्नी पूनम बीच बराव करने आई तो श्यामू ने उन पर भी हमला कर मौत के घाट उतार दिया. दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान हरीश ने दम तोड़ दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी की तलाश की जा रही है.

