बुलंदशहर में दीपावली के दिन भाई की हत्या; 200 रुपये के लिए चचेरे भाई ने पीटा, गर्दन पर पैर रखकर चढ़ गया

बुलंदशहर : जिले में दीपावली की रात महज 200 रुपये के विवाद में युवक ने अपने चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक बबलू के छोटे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी सुनील फिलहाल फरार है.





मृतक की छोटी बहन मनीषा ने बताया कि रात में बबलू (30) चचेरे भाई सुनील के घर गया था. बहन का आरोप है कि पैसे न देने पर सुनील और उसके तीन भाइयों ने मिलकर बबलू की पीट-पीटकर हत्या कर दी. तीन महीने पहले ही बबलू पिता बना था. बबलू चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था. इसके अलावा तीन भाई भी गांव में साथ रहते हैं.

मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र की है. परिजनों का आरोप है कि सुनील ने बबलू से 200 रुपये मांगे. उसने इनकार किया तो झगड़ा होने लगा. देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. जिसके बाद सुनील ने बबलू पर हमला कर दिया. लात-घूसे चलाए. ईंट से वार किए. सिर को दीवार पर कई बार पटका. गर्दन पर पैर रखकर चढ़ गया. बबलू को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.