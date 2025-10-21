ETV Bharat / state

बुलंदशहर में दीपावली के दिन भाई की हत्या; 200 रुपये के लिए चचेरे भाई ने पीटा, गर्दन पर पैर रखकर चढ़ गया

पुलिस ने छोटे भाई की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा, आरोपी फरार.

बबलू (फाइल फोटो)
बबलू (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 6:51 PM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : जिले में दीपावली की रात महज 200 रुपये के विवाद में युवक ने अपने चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक बबलू के छोटे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी सुनील फिलहाल फरार है.


मृतक की छोटी बहन मनीषा ने बताया कि रात में बबलू (30) चचेरे भाई सुनील के घर गया था. बहन का आरोप है कि पैसे न देने पर सुनील और उसके तीन भाइयों ने मिलकर बबलू की पीट-पीटकर हत्या कर दी. तीन महीने पहले ही बबलू पिता बना था. बबलू चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था. इसके अलावा तीन भाई भी गांव में साथ रहते हैं.

मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र की है. परिजनों का आरोप है कि सुनील ने बबलू से 200 रुपये मांगे. उसने इनकार किया तो झगड़ा होने लगा. देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. जिसके बाद सुनील ने बबलू पर हमला कर दिया. लात-घूसे चलाए. ईंट से वार किए. सिर को दीवार पर कई बार पटका. गर्दन पर पैर रखकर चढ़ गया. बबलू को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

छोटे भाई सचिन ने बताया कि नशे में विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन मेरा भाई शराब नहीं पीता था. पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी. वह पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था. तीन महीने पहले ही उसको एक बेटा हुआ था.

गिरफ्तारी के लिए टीम गठित : डिबाई कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने बताया कि मृतक के छोटे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : कानपुर में 6 लाख में सुपारी देकर दामाद ने कराई ससुर की हत्या, पत्नी को भी मारना चाहता था, जानिए क्यों?

Last Updated : October 21, 2025 at 7:03 PM IST

TAGGED:

BULANDSHAHR NEWS
BROTHER MURDERED IN BULANDSHAHR
DIWALI 2025
BROTHER MURDERED
BULANDSHAHR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.