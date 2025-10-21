बुलंदशहर में दीपावली के दिन भाई की हत्या; 200 रुपये के लिए चचेरे भाई ने पीटा, गर्दन पर पैर रखकर चढ़ गया
पुलिस ने छोटे भाई की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा, आरोपी फरार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 6:51 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 7:03 PM IST
बुलंदशहर : जिले में दीपावली की रात महज 200 रुपये के विवाद में युवक ने अपने चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक बबलू के छोटे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी सुनील फिलहाल फरार है.
मृतक की छोटी बहन मनीषा ने बताया कि रात में बबलू (30) चचेरे भाई सुनील के घर गया था. बहन का आरोप है कि पैसे न देने पर सुनील और उसके तीन भाइयों ने मिलकर बबलू की पीट-पीटकर हत्या कर दी. तीन महीने पहले ही बबलू पिता बना था. बबलू चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था. इसके अलावा तीन भाई भी गांव में साथ रहते हैं.
मामला डिबाई कोतवाली क्षेत्र की है. परिजनों का आरोप है कि सुनील ने बबलू से 200 रुपये मांगे. उसने इनकार किया तो झगड़ा होने लगा. देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. जिसके बाद सुनील ने बबलू पर हमला कर दिया. लात-घूसे चलाए. ईंट से वार किए. सिर को दीवार पर कई बार पटका. गर्दन पर पैर रखकर चढ़ गया. बबलू को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
छोटे भाई सचिन ने बताया कि नशे में विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन मेरा भाई शराब नहीं पीता था. पांच साल पहले उसकी शादी हुई थी. वह पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था. तीन महीने पहले ही उसको एक बेटा हुआ था.
गिरफ्तारी के लिए टीम गठित : डिबाई कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने बताया कि मृतक के छोटे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.
