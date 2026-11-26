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भतीजे की पिटाई का विरोध बना खूनी विवाद की वजह, छोटे भाई के डंडे के वार से बड़े भाई की मौत

सोनाहातू थाना (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के सोनाहातू थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. हेसाडीह पंचायत के रानाडीह गांव में भतीजे की पिटाई का विरोध करने पर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया.

इसी दौरान छोटे भाई ने कथित तौर पर बड़े भाई के सिर पर डंडे से वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल बड़े भाई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान करीब 38 वर्षीय बासुदेव लोहारा, पिता स्वर्गीय सोनाराम लोहारा, निवासी रानाडीह गांव के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी की पहचान उनके छोटे भाई मनकी लोहारा के रूप में हुई है.