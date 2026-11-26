भतीजे की पिटाई का विरोध बना खूनी विवाद की वजह, छोटे भाई के डंडे के वार से बड़े भाई की मौत
रांची के सोनाहातू में पारिवारिक विवाद में छोटे भाई के डंडे के वार से बड़े भाई की मौत हो गयी. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 26, 2026 at 11:27 PM IST
रांचीः जिला के सोनाहातू थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. हेसाडीह पंचायत के रानाडीह गांव में भतीजे की पिटाई का विरोध करने पर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया.
इसी दौरान छोटे भाई ने कथित तौर पर बड़े भाई के सिर पर डंडे से वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल बड़े भाई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान करीब 38 वर्षीय बासुदेव लोहारा, पिता स्वर्गीय सोनाराम लोहारा, निवासी रानाडीह गांव के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी की पहचान उनके छोटे भाई मनकी लोहारा के रूप में हुई है.
भतीजे को लेकर शुरु हुआ था विवाद
बासुदेव लोहारा किसी बात को लेकर अपने छोटे बेटे की पिटाई कर रहे थे. इसी दौरान उनके छोटे भाई मनकी लोहारा ने अपने भतीजे को बचाने के लिए बीच-बचाव किया. इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोप है कि मनकी लोहारा ने डंडे से अपने बड़े भाई बासुदेव के सिर पर प्रहार कर दिया. हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा.
घटना के वक्त खेत में धान काट रही थी पत्नी
इस घटना के समय बासुदेव की पत्नी शकुंतला देवी खेत में धान काटने गई हुई थीं. शाम करीब छह बजे जब वह घर लौटीं, तो उनके बेटे ने बताया कि चाचा ने पिता को मारा है. इसके बाद उन्होंने पति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा. सिर से काफी खून बहता देख परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए मुरी स्थित सिंगपुर अस्पताल लेकर पहुंचे.
अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
सिंगपुर अस्पताल में बासुदेव लोहारा का उपचार किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसके बाद शव को घर लाया गया और घटना की सूचना सोनाहातू थाना पुलिस को दी गई.
पत्नी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज
सोनाहातू थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने बताया कि मृतक की पत्नी शकुंतला देवी के आवेदन के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस घटना की जांच कर रही है. वहीं, आरोपी मनकी लोहारा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
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