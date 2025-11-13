ETV Bharat / state

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मौत को गले लगाया, बहन के हक के लिए भाई ने गंवाई जान

मुरैना में विधवा बहन को नौकरी दिलाने की जिद में ली अपनी जान, दिल्ली से मुरैना की अंबाह तहसील पहुंचा लोकेंद्र का शव

MAN SHOOTS HIMSELF IN JANTAR MANTAR
विधवा बहन को नौकरी दिलाने की जिद में ली अपनी जान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
मुरैना : विधवा बहन को नौकरी दिलवाने दो दिन पहले अम्बाह के एक युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक ने दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान पर अपनी जान ले ली. परिजन बुधवार दोपहर उसका शव लेकर अम्बाह पहुंचे, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया. भाई की मौत पर विलाप करते हुए उसकी बहन की चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थी.

विधवा बहन को नौकरी दिलाने की जिद में ली अपनी जान

मुरैना जिले की अंबाह तहसील के पास रहने वाला 40 वर्षीय लोकेंद्र सक्सेना पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान पर धरने पर बैठा था. उसकी मांग थी कि उसकी विधवा बहन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. लेकिन जब उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो सोमवार सुबह लोकेंद्र ने आत्महत्या कर ली.

BROTHER LOST LIFE FOR SISTER
दिल्ली से मुरैना की अंबाह तहसील पहुंचा लोकेंद्र का शव (Etv Bharat)

गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार

इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही अंबाह में कोहराम मच गया. परिजन और ग्रामीण तत्काल दिल्ली पहुंचे. लोकेंद्र का शव बुधवार दोपहर अंबाह लाया गया, जहां पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई. गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया. लोकेंद्र को मुखाग्रि छोटे भाई शैलेन्द्र सक्सैना ने दी. लोकेन्द्र की आत्महत्या से परिजन और खासतौर पर उसकी बुजुर्ग मां और विधवा बहन गहरे सदमे में हैं.

शासन प्रशासन के लिए गहरा आक्रोश

लोकेंद्र के आत्मघाती कदम ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है.ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते लोकेंद्र की बहन की बात सुनी जाती, तो यह हादसा नहीं होता. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मृतक की बहन को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और लोकेंद्र की आत्महत्या की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए.

मृतक युवक लोकेन्द्र की बहन रश्मि रोते हुए बोली, '' पति के जाने के बाद भाई संघर्ष कर रहा था, बहन के भविष्य की खातिर भाई ने अपना बलिदान दे दिया. वहीं, इस घटना पर मुरैना के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह डावर ने कहा, '' दिल्ली में आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतक का अंंबाह तहसील में अंतिम संस्कार किया गया है. वहीं, पूरी घटना की जांच जारी है औऱ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया है.''

