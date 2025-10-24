ETV Bharat / state

दुर्ग में बहन के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या, मातर उत्सव के दौरान भाई ने दोस्तों के साथ किया हमला, 5 गिरफ्तार

रानीतराई थाना क्षेत्र की ये वारदात है. जहां मातर उत्सव के दौरान हत्या की गई.

Love Affair Murder
दुर्ग में बहन के प्रेमी की चाकू मारकर हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिले में गुरुवार रात हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है. रानीतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खर्रा में मातर उत्सव के दौरान एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी. दरअसल, उत्सव के दौरान गांव की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ बाइक पर घूम रही थी. इसी के चलते लड़की के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी.

दोस्तों के साथ किया हमला: घटना रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की है. एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि ग्राम खर्रा में मातर उत्सव आयोजित था, जिसमें पास के ही गांव रेंगा कठेरा निवासी 24 साल का युवक खूबीराम पिता कृष्ण कुमार अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचा था. इसी दौरान वह अपनी प्रेमिका से भी मिला, जो ग्राम खर्रा की ही रहने वाली थी. दोनों बाइक पर बैठकर गांव में घूम रहे थे, तभी प्रेमिका के भाई के दोस्तों ने उन्हें देख लिया और सारी जानकारी भाई को दी. इसके बाद प्रेमिका के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली. देर रात मौका पाकर उन्होंने खूबीराम को घेर लिया और चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया.

मातर उत्सव के दौरान भाई ने दोस्तों के साथ किया हमला, 5 गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की कार्रवाई: घटना की जानकारी मिलते ही रानीतराई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सौरभ यादव, आशीष साहू, मनीष यादव, सन्नी ढीमर और आकाश भारती को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है. फरार बाकी आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

जिले में त्योहार के बीच लगातार कई हिंसक वारदातें हुई हैं जिसके चलते कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि पुलिस ने इन वारदातों पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है.

