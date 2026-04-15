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साथ खेले-साथ बढ़े, नाना की जमीन ने 2 भाइयों को बनाया जानी दुश्मन, एक का कत्ल

मुरादाबाद में रिश्तों के कत्ल की दर्दनाक वारदात, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी.

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संपत्ति के विवाद में भाई ने की भाई की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 15, 2026 at 12:21 PM IST

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मुरादाबाद : मुरादाबाद में संपत्ति के लालच में रिश्तों के कत्ल की वारदात सामने आई है. पैतृक संपत्ति को लेकर दो सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें एक भाई की जान चली गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

दरअसल, मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी में गेहूं की फसल की कटाई कर रहे दंपती और उनकी सास पर भाई ने लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया. भाई पर सिर से लेकर पैर तक धारदार हथियार से वार कर किसान सुरेश को मौत के घाट उतार दिया. इस दौरान बचाने में लगी मां- बेटी पर भी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने दोनों घायलों को कांठ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि नाना द्वारा दी गई 10 बीघा जमीन को कब्जाने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

मुरादाबाद: संपत्ति के लिए सगे भाई की हत्या (Video Credit; ETV Bharat)


आदर्श कॉलोनी निवासी रामपाल के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा 55 वर्षीय सुरेश ने अपना मकान हरथला में बना लिया, जबकि छोटा बेटा विजय अपने परिवार के साथ आदर्श कॉलोनी में रहता है. रामपाल की ससुराल आदर्श कॉलोनी में ही है, उनके ससुर सैमुअल का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन दामाद रामपाल को दे दी थी. रामपाल की मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जीते जी 10 बीघा जमीन को दो हिस्सों में बांटकर दोनों बेटों को दे दिया था. विजय अपने बड़े भाई की पांच बीघा जमीन को भी कब्जाने के प्रयास में लगा हुआ था. इसी के चलते दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था. अब खेत में गेहूं की फसल है. सुरेश अपनी पत्नी अनीता और सांस मैना के साथ गेहूं की कटाई में लगे हुए थे.

मंगलवार की शाम करीब साढ़े छह बजे विजय अपने बेटों और कुछ साथियों के साथ खेत पर पहुंच गया. सभी के हाथ में लाठी डंडे और धारदार हथियार थे. आरोपितों ने खेत में जाते ही सुरेश पर हमला बोल दिया. लाठी-डंडे के साथ धारदार हथियार से भी हमला किया, गंभीर चोट आने से सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सुरेश को बचाने के प्रयास में लगी पत्नी अनीता और सास मैना पर भी आरोपितों ने हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी उन्हें मरा समझकर खेत में छोड़कर भाग गए. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं.

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