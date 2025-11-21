इटावा में भाई ने चचेरी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार

इटावा में भाई ने चचेरी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार
आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 12:27 PM IST
इटावा: इकदिल क्षेत्र में भाई ने चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. मुरैथा गांव का रहने वाले प्रेमचंद की 16 वर्षीय बेटी पल्लवी गुरुवार देर शाम अपनी मां के साथ खाना बना रही थी. इसी बीच चचेरा भाई रीलू उर्फ पोलार्ड ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी चचेरी बहन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पुलिस ने हत्या के 6 घंटे के अंदर आरोपी रीलू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
थाना इकदिल के ग्राम मुरैथा निवासी प्रेमचंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री घर पर खाना बना रही थी. इसी दौरान भाई वीरेंद्र का पुत्र रीलू उर्फ पोलार्ड घर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा. मारपीट के बाद आरोपी युवक ने कुल्हाड़ी से उसकी बेटी के गर्दन पर हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद थाना इकदिल में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.
वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस की तीन टीमें गठित की, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और थाना इकदिल पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया था. गुरुवार की रात देर रात थाना इकदिल क्षेत्र में बरेला मोड़ पर चेकिंग के दौरान आरोपी रीलू (22) ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.
मृतिका की मां ने बताया कि रीलू उसकी बेटी को आने-जाने के लिए रोक-टोक करता था, जिसके कारण उसकी बेटी और रीलू के बीच दस दिन पहले कहासुनी हुई थी. इसके बाद आरोपी ने उसके बेटी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मृतिका के पिता ने थाने पहुंच कर रीलू के खिलाफ तहरीर दी थी. इसी बात को लेकर गुरुवार को रीलू ने उनकी बेटी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.
मृतिका के पिता प्रेमचंद ने बताया कि उसने दस दिन पहले प्रेमचंद के खिलाफ तहरीर दी थी. लेकिन पुलिस ने कोई करवाई नहीं की. जिसके चलते आरोपी रीलू के होशले बढ़ गए और उसने उनकी बेटी की हत्या कर दी.
एसएसपी बृजेशकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इकदिल में पारिवारिक विवाद में आरोपी ने अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी थी. मामले में गुरुवार की देर रात मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: इटावा में रील वायरल करने के लिए की अभद्र धार्मिक टिप्पणी; नाबालिग लड़की, माता-पिता और युवक गिरफ्तार
यह भी पढ़ें: इटावा जंक्शन पर फर्जी असिस्टेंट लोको पायलट गिरफ्तार; 10वीं फेल आरोपी के पास से नकली वर्दी और आईकार्ड बरामद