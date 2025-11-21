ETV Bharat / state

इटावा में भाई ने चचेरी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार

इटावा: इकदिल क्षेत्र में भाई ने चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. मुरैथा गांव का रहने वाले प्रेमचंद की 16 वर्षीय बेटी पल्लवी गुरुवार देर शाम अपनी मां के साथ खाना बना रही थी. इसी बीच चचेरा भाई रीलू उर्फ पोलार्ड ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी चचेरी बहन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पुलिस ने हत्या के 6 घंटे के अंदर आरोपी रीलू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

थाना इकदिल के ग्राम मुरैथा निवासी प्रेमचंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री घर पर खाना बना रही थी. इसी दौरान भाई वीरेंद्र का पुत्र रीलू उर्फ पोलार्ड घर में घुस आया और गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा. मारपीट के बाद आरोपी युवक ने कुल्हाड़ी से उसकी बेटी के गर्दन पर हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद थाना इकदिल में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया.

वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस की तीन टीमें गठित की, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और थाना इकदिल पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया था. गुरुवार की रात देर रात थाना इकदिल क्षेत्र में बरेला मोड़ पर चेकिंग के दौरान आरोपी रीलू (22) ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बाद आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.

मृतिका की मां ने बताया कि रीलू उसकी बेटी को आने-जाने के लिए रोक-टोक करता था, जिसके कारण उसकी बेटी और रीलू के बीच दस दिन पहले कहासुनी हुई थी. इसके बाद आरोपी ने उसके बेटी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मृतिका के पिता ने थाने पहुंच कर रीलू के खिलाफ तहरीर दी थी. इसी बात को लेकर गुरुवार को रीलू ने उनकी बेटी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.