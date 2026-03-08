चंदौली में जमीन के टुकड़े के लिए सगे भाई ने बहाया भाई का खून; किसान हत्याकांड का खुलासा
पुलिस ने किसान हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 6:16 PM IST
चंदौली: यूपी के चंदौली जिले के कंदवा इलाके में 5 मार्च हुए किसान विशाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या का आरोपी कोई ओर नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई ही निकला. संपत्ति के लालच में आरोपी विवेक सिंह ने घटना को अंजाम दिया था. कंदवा पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के मामले में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और सीसीटीवी का डीवीआर भी बरामद किया गया है.
एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने घटना के बारे में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विवेक सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने छोटे भाई विशाल सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है. घटना के दिन यानि 5 मार्च को कंदवा थाना क्षेत्र में हुई इस हत्या के मामले में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंदवा में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली ने 3 टीमों का गठन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे.
हत्या करने के कारणों का खुलासा करते हैं विशाल ने पुलिस को बताया कि वह और मृतक विशाल दो भाई थे. कुछ समय पहले वह हत्या के एक मामले में जेल गया था, जिसके बाद घर में उसका मान-सम्मान कम हो गया था. चार महीने पहले परिवार की जमीन 75 लाख रुपये में बिकी थी, जिसमें मिले हिस्से के पैसे आरोपी ने खर्च कर दिए थे. इसके बाद जब वह छोटे भाई से पैसे मांगता था तो वह उसे अपमानित करता था. इसी बात से आहत होकर उसने अपने भाई की हत्या की योजना बना ली.
आरोपी ने बताया कि 5 मार्च को दोपहर करीब डेढ़ बजे जब उसका छोटा भाई खेत स्थित फॉर्म हाउस पर सो रहा था, तब उसने पीछे से सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ने पिस्टल और डीवीआर को छिपाकर बाद में नहर किनारे तालाब में फेंक दिया था.
