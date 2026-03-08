ETV Bharat / state

चंदौली में जमीन के टुकड़े के लिए सगे भाई ने बहाया भाई का खून; किसान हत्याकांड का खुलासा

चंदौली: यूपी के चंदौली जिले के कंदवा इलाके में 5 मार्च हुए किसान विशाल सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या का आरोपी कोई ओर नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई ही निकला. संपत्ति के लालच में आरोपी विवेक सिंह ने घटना को अंजाम दिया था. कंदवा पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के मामले में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और सीसीटीवी का डीवीआर भी बरामद किया गया है.

एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने घटना के बारे में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विवेक सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने छोटे भाई विशाल सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है. घटना के दिन यानि 5 मार्च को कंदवा थाना क्षेत्र में हुई इस हत्या के मामले में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंदवा में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली ने 3 टीमों का गठन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे.