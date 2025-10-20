ETV Bharat / state

भाई ने ट्रक से कुचलकर की भाई की हत्या, परिवार में पसरा मातम

देवघर: जिले के देवीपुर के चौधरीडीह गांव में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी. आपसी विवाद में इस घंटना को अंजाम दिया गया. बड़े भाई ने ट्रक से कुचल कर छोटे भाई की हत्या कर दी.

दरअसल, संजीत कुमार जायसवाल और बिट्टू कुमार जायसवाल, दोनों सगे भाई, एक ही ट्रक के व्यवसाय में साझेदार थे. लेकिन पैसे की तकरार धीरे-धीरे जहर बनती चली गई.

ट्रक से कुचल दिया भाई को

गांव वालों की मानें तो संजीत हमेशा अपने छोटे भाई से पैसे की मांग करता था. बिट्टू कई बार उसकी मदद करता भी रहा, मगर लालच की कोई सीमा नहीं होती. रविवार दोपहर जब बिट्टू अपने घर के बाहर बुलेट की सफाई कर रहा था, तभी बड़े भाई संजीत के भीतर का शैतान जाग उठा. वह घर में खड़ा ट्रक लेकर आया और सीधे छोटे भाई पर चढ़ा दिया.

इस घटना में बिट्टू कुमार जायसवाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पड़ोसियों का कहना है, 'बिट्टू अपने घर का आधार था. उसके बिना यह घर अब सिर्फ दीवारों का ढेर रह जाएगा.'