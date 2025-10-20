ETV Bharat / state

भाई ने ट्रक से कुचलकर की भाई की हत्या, परिवार में पसरा मातम

देवघर में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी.

LIFE LOST IN A FAMILY DISPUTE
बिट्टू कुमार जायसवाल (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 10:03 AM IST

Updated : October 20, 2025 at 10:41 AM IST

देवघर: जिले के देवीपुर के चौधरीडीह गांव में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी. आपसी विवाद में इस घंटना को अंजाम दिया गया. बड़े भाई ने ट्रक से कुचल कर छोटे भाई की हत्या कर दी.

दरअसल, संजीत कुमार जायसवाल और बिट्टू कुमार जायसवाल, दोनों सगे भाई, एक ही ट्रक के व्यवसाय में साझेदार थे. लेकिन पैसे की तकरार धीरे-धीरे जहर बनती चली गई.

ट्रक से कुचल दिया भाई को

गांव वालों की मानें तो संजीत हमेशा अपने छोटे भाई से पैसे की मांग करता था. बिट्टू कई बार उसकी मदद करता भी रहा, मगर लालच की कोई सीमा नहीं होती. रविवार दोपहर जब बिट्टू अपने घर के बाहर बुलेट की सफाई कर रहा था, तभी बड़े भाई संजीत के भीतर का शैतान जाग उठा. वह घर में खड़ा ट्रक लेकर आया और सीधे छोटे भाई पर चढ़ा दिया.

इस घटना में बिट्टू कुमार जायसवाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पड़ोसियों का कहना है, 'बिट्टू अपने घर का आधार था. उसके बिना यह घर अब सिर्फ दीवारों का ढेर रह जाएगा.'

ग्रामीण का बयान (Etv Bharat)

आरोपी बड़ा भाई संजीत कुमार जायसवाल वारदात के बाद मौके से फरार हो गया. देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्णा ने ईटीवी भारत के संवाददाता को टेलीफोनिक वार्ता में बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद है, जिसके आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

