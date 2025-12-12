ETV Bharat / state

ललितपुर मेडिकल कॉलेज में जीजा की डिग्री पर नौकरी का आरोप; बहन की शिकायत पर जांच शुरू

ललितपुर मेडिकल कॉलेज में जीजा की डिग्री पर नौकरी का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

ललितपुर: मेडिकल कॉलेज के कॉर्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. राजीव कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं. उनकी बहन का दावा है, जिन डिग्रियों पर डॉ. राजीव नौकरी कर रहे हैं, वह डिग्रियां उनकी नहीं बल्कि मेरे पति की हैं. यानी पिछले 3 साल डॉ. राजीव अपने जीजा की डिग्री पर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं.

इस मामले में ललितपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. इम्तियाज खान ने बताया कि डॉ. राजीव कुमार गुप्ता का इस्तीफा हो चुका है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी ललितपुर सत्य प्रकाश ने भी बताया कि फर्जी डिग्री पर नौकरी की शिकायत मिली है, मामले की जांच कराई जा रही है.

अब जानें डॉक्टर की बहन के आरोप: मध्य प्रदेश के सागर जिले में कस्बा खुरई निवासी डॉक्टर की बहन ने 10 दिसंबर 2025 को अधिकारियों से शिकायत की. उसने आरोप लगाया कि राजीव कुमार गुप्ता के पास एमबीबीएस और एमडी की जो डिग्रियां हैं, वह उनके पति की हैं.

महिला का दावा है, कि उसके पति वर्तमान में अमेरिका के एक बड़े अस्पताल में कार्यरत हैं. महिला ने अधिकारियों को शिकायत के साथ कुछ दस्तावेज और साक्ष्य भी दिए हैं. साथ ही, यह मांग की है, कि दस्तावेजों और फोटो का मिलान किया जाए, ताकि सच सामने आ सके.

शिकायत मिलते ही हुआ इस्तीफा: शिकायत मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मयंक कुमार शुक्ला ने जिला प्रशासन को सूचित किया. प्रशासन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर की डिग्री और अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू की. उधर, जानकारी मिलते ही आरोपी डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया.