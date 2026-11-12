ETV Bharat / state

अस्पताल में भर्ती सास से मिलने पहुंचा था जीजा, साले ने मामूली कहासुनी के बाद चाकू मार कर दी हत्या

दादाबाड़ी थाना भवन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दादाबाड़ी थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. अस्पताल में भर्ती अपनी सास से मिलने पहुंचे जीजा मौलिक जैन की उसके ही साले कपिल जैन ने चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना गुरुवार सुबह 10:30 बजे दादाबाड़ी स्थित ट्रस्ट अस्पताल के रिसेप्शन पर हुई. मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और साले को तत्काल हिरासत में ले लिया है. जीजा और साला दोनों ही सर्राफा बाजार में व्यापारी है. इस घटना के बाद सर्राफा मार्केट में सनसनी फैल गई.