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अस्पताल में भर्ती सास से मिलने पहुंचा था जीजा, साले ने मामूली कहासुनी के बाद चाकू मार कर दी हत्या

जीजा और साले रिसेप्शन पर बात कर रहे थे. देखते ही देखते उनमें कहासुनी हो गई. इसके बाद साले ने जीजा को चाकू मार दिया.

Brother in law Murdered Jija
दादाबाड़ी थाना भवन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2026 at 2:14 PM IST

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कोटा: दादाबाड़ी थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. अस्पताल में भर्ती अपनी सास से मिलने पहुंचे जीजा मौलिक जैन की उसके ही साले कपिल जैन ने चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना गुरुवार सुबह 10:30 बजे दादाबाड़ी स्थित ट्रस्ट अस्पताल के रिसेप्शन पर हुई. मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और साले को तत्काल हिरासत में ले लिया है. जीजा और साला दोनों ही सर्राफा बाजार में व्यापारी है. इस घटना के बाद सर्राफा मार्केट में सनसनी फैल गई.

दादाबाड़ी थानाधिकारी बलदेव राम ने बताया कि मृतक मौलिक जैन तलवंडी इलाके में रहता था और वह सर्राफा व्यवसायी था. उसका ससुराल दादाबाड़ी थाना इलाके में गुरुद्वारे के पीछे है. बीते कुछ दिनों से उसकी सास की तबीयत खराब थी, वह गुरुवार को अपनी सास से मिलने के लिए दादाबाड़ी स्थित ट्रस्ट के अस्पताल में पहुंचा था, जहां पर उसके साले से रिसेप्शन के बाहर ही कहासुनी हो गई. साले कपिल जैन ने आनन-फानन में चाकू से हमला कर दिया.

दादाबाड़ी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि घटनाक्रम सुबह 10:30 बजे की है. मौलिक और कपिल रिसेप्शन के नजदीक बातचीत कर रहे थे, बातचीत आपस में विवाद में बदल गई. इसके तत्काल बाद ही घटनाक्रम हो गया. घायल मौलिक को तत्काल चिकित्सकों के पास ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसके शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी.

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कोटा दादाबाड़ी अस्पताल में वारदात

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