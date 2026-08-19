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प्रतापगढ़ में पारिवारिक विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली, मौत

प्रतापगढ़/हापुड़: कोहंडौर थाना क्षेत्र के मदाफरपुर बाजार में मंगलवार को पारिवारिक विवाद के चलते जीजा ने अपने साले को गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को उपचार के लिये अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.



जानकारी के अनुसार, देवेंद्र यादव मदाफरपुर बाजार में मेडिकल स्टोर चलाता है. मंगलवार को वह अपने मेडिकल स्टोर पर मौजूद था. इसी दौरान उसका जीजा वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद के बाद उस पर गोली चला दी, गोली लगते ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई.



घटना के बाद आरोपी मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन बाजारवासियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सूचना मिलते ही कोहंडौर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. कोहंडौर थाना प्रभारी अनुपम त्रिपाठी ने बताया कि युवक को गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर थी.

घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.



एसपी दीपक भूकर का कहना है कि थाना कोहन्दौर में मदाफरपुर बाजर में आज 12 बजे सूचना मिली कि देवेंद्र यादव के सगे जीजा कपिल यादव ने गोली मार दी. इसमें मोके पर पुलिस पहुंची. कपिल यादव इससे पहले आर्मी में था और वहां से रिटायर होकर यह सुल्तानपुर में जिला अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता है. उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था देवेंद्र यादव अपनी बहन को अपने घर ले आया था.

उसी से नाराज होकर कपिल ने हमला किया जो हथियार इस्तेमाल हुआ है. वह लाइसेंसी हथियार से फायर किया गया. दो गोलियां लगने से देवेंद्र यादव की मौत हो गई है. अभियुक्त के साथ ससुराली जनों ने मारपीट की. घायल अवस्था में उसे भी अस्पताल में एडमिट किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है.



हापुड़ में युवक की हत्या: हापुड़ में मुकदमे की पैरवी को लेकर रंजिश में मंगलवार सुबह धनौरा मार्ग पर कार सवार हमलावरों ने गौरव त्यागी को घेरकर पीटा. गंभीर हालत में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.