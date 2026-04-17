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बीमा के पैसों के लिए हैवान बना देवर, भाभी के हाथ-पैर बांध कुल्हाड़ी से कर दिया ताबड़तोड़ वार, मौके पर ही मौत

बहराइच: बहराइच जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्य ने अपनी भाभी के हाथ-पैर बांधकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जानकारी होते ही ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटना मुर्तिहा थाना क्षेत्र के धर्मापुर ग्राम की है, जहां की 35 वर्षीय आरती के पति की करीब एक वर्ष पूर्व सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बीमा की राशि कुछ दिन पहले ही महिला को मिली थी. राशि मिलने के बाद से आरोपी देवर दिनेश अपनी भाभी आरती पर पैसे देने के लिए लगातार दबाव बना रहा था. गुरुवार देर रात जब आरती किसी रिश्तेदारी में जाने वाली थी, तभी दिनेश घर पहुंच गया और भाभी से पैसों की मांग करने लगा. जैसे से महिला ने पैसे देने से मना किया, आरोपी आग बबूला हो गया. उसके बाद आरोपी ने भाभी के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई.

इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र कर लिया है. इस मामले में मूर्तिहा थानाध्यक्ष राम नरेश यादव ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. मृतका के भाई ओंकार यादव ने बताया कि आरोपी जमीन और पैसे हड़पना चाहता था, इसलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

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