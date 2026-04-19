ETV Bharat / state

महिदपुर हत्याकांड का खुलासा: दोस्त के साथ मिलकर साढू ने ही रची थी हत्या की साजिश

मृतक के पिता शंकरलाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया ओर जांच शुरू कर की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा और एएसपी ग्रामीण, एसडीओपी जेंडेन लिंगजेरपा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई.

उज्जैन: महिदपुर के सेमलिया रोड पर पिछले दिनों हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस की जांच में युवक के हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साढ़ू ही निकला. महिदपुर के पीली खाई जंगल में शव मिलने से हड़कंप मच गया था. बालाराम उर्फ बालेश्वर की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई थी. इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी.

इस खुलासे में राघवी थाना प्रभारी IPS काजल सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. टीम ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और संदिग्धों को खोजना शुरू किया. पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के साढू बद्रीलाल (निवासी रतलाम) और उसके साथी गजानंद को हिरासत में लिया. जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया.

मामूली बात का बदला लेने के किये साडू ने की थी साढू की हत्या

आईपीएस काजल सिंह ने बताया कि पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आईं. महज कुछ दिन पहले, 14 अप्रैल को बद्रीलाल के यहाँ एक शादी समारोह था. वहां बालेश्वर और बद्रीलाल के बीच मामूली बात पर गाली-गलौज और विवाद हुआ था. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने खौफनाक साजिश रची.

आरोपियों ने पहले बालेश्वर को विश्वास में लिया, उसे शराब पिलाई और जब वह नशे में धुत हो गया, तो धारदार हथियार से उसका गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. न्यायालय ने आरोपियों को 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद किए जा सकें.