सहारनपुर में गर्भवती भाभी को फावड़े से काटा, घंटों शव के पास बैठा रहा देवर, सिलेंडर खोलकर आग लगाने की दी धमकी
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम को भी घर में घुसने नहीं दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 11:28 AM IST
सहारनपुर: थाना नानौता इलाके में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवक ने अपनी ही 5 महीने की गर्भवती भाभी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दिया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
बता दें कि, मृतका सना नाज (24) की शादी करीब पांच महीने पहले सलमान के साथ हुई थी. सना और सलमान ने लव मेरिज की थी. परिजनों के मुताबिक, सना पांच महीने की गर्भवती थी और घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था. पति सलमान ने बताया कि रविवार रात उसका छोटा भाई आमिर नशे की हालत में घर पहुंचा था. किसी बात को लेकर उसकी सना से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आमिर ने घर में रखा फावड़ा उठा लिया और सना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
सना की चीख-पुकार सुनकर सलमान और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आमिर खून से सना फावड़ा लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया. उसने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया. कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम को भी घर में घुसने नहीं दिया. उसने घर में रखा गैस सिलेंडर खोल दिया और खुद को आग लगाने की धमकी देने लगा. इस दौरान पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई.
इसी बीच पूर्व चेयरमैन अफजाल खान के भाई निसार खान ने साहस दिखाते हुए घर के अंदर घुसकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन निसार खान के हाथ में भी फावड़ा लगने से चोट आई. करीब दो घंटे की मशक्कत और घेराबंदी के बाद पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया.
सीओ अशोक सिसोदिया ने बताया कि पुलिस ने आरोपी आमिर और उसके भाई सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में नशे और घरेलू विवाद को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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