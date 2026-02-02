ETV Bharat / state

बिहार में खून के बदले खून! 20-25 लोग उठा ले गए और होटल में कर दी देवर की हत्या

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले से सटे धनोजी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची है. 18 साल की नवविवाहिता ने शादी के महज आठ महीने बाद 31 जनवरी को अपने ससुराल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली. बेटी की मौत की खबर सुनते ही माता-पिता आग बबूला हो गए और चेतावनी देते हुए कहा कि खून का बदला खून से होगा.

बेटी की मौत के बाद देवर की हत्या : इसके बाद लड़की के मायके वाले गुस्से में तीन से चार बोलेरो में सवार होकर ससुराल पहुंचे. 20-25 की संख्या में आए लोगों की लड़की के देवर पर नजर पड़ी, जो एक छोटा-सा होटल चलाता था. आक्रोशितों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए होटल के अंदर ले गए, जहां उसे लटकाकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई.

'खून का बदला खून से होगा': स्थानीय लोगों के अनुसार देवर को उसके ही होटल में लटका दिया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया. मृतक महिला के पिता ने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि खून का बदला खून से होगा. फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवारों के बीच तनाव चरम पर है.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला: पूरा मामला शनिवार 31 जनवरी की शाम का है, जब ससुराल में कोई मौजूद नहीं था तो विवाहिता ने आत्महत्या कर ली. महिला की 7 मई 2025 को शादी हुई थी. घर की महिलाओं ने बताया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी. शादी से पहले भी वह किसी युवक से बात करती थी और यह सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा.

"पति, सास-ससुर ने उसे समझाया, लेकिन बातचीत बंद न होने पर उससे मोबाइल छीन लिया गया. इसी डांट-फटकार से तंग आकर उसने कथित तौर पर यह कदम उठाया और अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद उसके मायके वालों ने देवर को उठा लिया और उसके ही होटल में ले जा जाकर उसे मौत दे दी." - मृतक के रिश्तेदार

फोन छीनने के कारण दे दी जान: एक पड़ोसी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि "वह (विवाहिता) फोन पर लगातार बातें करती रहती थी. शादी के बाद भी मैसेज आते रहते थे. पति ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मान ही नहीं रही थी."

"शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है. मौके पर कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं मिली है. साड़ी का फंदा साफ तौर पर आत्महत्या का संकेत दे रहा है."- थाना प्रभारी

ससुराल पक्ष का कहना है कि हमने तो सिर्फ महिला का मोबाइल छीना था. उसने खुद ही अपनी जान दी है. हम चाहते थे कि दोनों की शादी बच जाए और वह गलत रास्ते में न जाए.

"उसके मां-बाप आए और बिना पूछे मेरे भतीजे को मार डाला. वह निर्दोष था, सिर्फ वह महिला का देवर था. हम पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं. हमारी कोई गलती नहीं है. लड़की के परिवार ने बदला लिया, अब कानून इंसाफ करेगा."- मृतक की बुआ

कैसे हुई घटना: दरअसल 31 जनवरी की शाम बेटी की आत्महत्या की खबर सुनते ही 1 फरवरी को लड़की के पिता दो-तीन बोलेरो गाड़ियों में 20-25 लोगों को भरकर शाम करीब 9 बजे उसके ससुराल पहुंचे. वह हिसाब बराबर करने के इरादे से आए थे. इसी बीच उनलोगों की नजर बेटी के देवर पर पड़ गई और उसे गाड़ी में उठाकर अपने साथ उसके होटल ले गए.

"गाड़ी में उठातर देवर को ले गए. हमलोगों ने गाड़ी का पीछा किया लेकिन वह लोग फरार हो गए. बाद में सूचना मिली कि लड़के को उसके होटल में मारकर टांग दिया गया है."- मृतक के परिजन