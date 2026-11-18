बैकुंठपुर में साले ने की जीजा की हत्या, एमसीबी में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार
छह साल की बेटी को ससुराल से लेकर घर लौटने के दौरान युवक की हत्या कर दी गई. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 10:17 AM IST
कोरिया: बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलका के बसोरपारा में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. अपनी छह वर्षीय बेटी को ससुराल से लेकर घर लौट रहे 42 वर्षीय जितेंद्र बसोर की उसके ही साले ने बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
बेटी को लाने की बात पर हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 16 नवंबर 2026 की रात लगभग 8:30 बजे की है. मृतक जितेंद्र बसोर, पिता लाल बसोर, उम्र 42 वर्ष, निवासी बसोरपारा सलका, अपनी छह वर्षीय पुत्री को ससुराल से लेकर वापस अपने घर जा रहा था. इसी बात को लेकर उसका साला सनी बसोर नाराज हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी मृतक का पीछा करते हुए घर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम सलका के ग्राउंड तक पहुंच गया. वहां उसने अपने जीजा जितेंद्र बसोर के साथ मारपीट शुरू कर दी.
आरोप है कि सनी बसोर ने जितेंद्र के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे जमीन पर पटक-पटककर उसके सीने, पेट और गले पर पैर से गंभीर चोट पहुंचाई गंभीर चोटों के चलते जितेंद्र बसोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
पुलिस ने तत्काल पहुंचकर आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची. मामले में थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 347/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सनी बसोर, पिता गुड्डू बसोर, उम्र 20 वर्ष, निवासी बसोरपारा सलका को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार
वहीं मनेन्द्रगढ़ में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं पर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के चार मोटर पंप बरामद किए हैं. जिनकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा स्टेशनरी दुकान से चोरी हुई लगभग 40 हजार रुपये की नकदी में से भी कुछ रकम बरामद की गई है.
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