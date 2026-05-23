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कमरे में घुसकर करने लगा जबरदस्ती, विरोध करने पर जेठ ने नवविवाहिता को कुल्हाड़ी से काटा

जबरदस्ती का विरोध करने पर नवविवाहिता की हत्या ( ETV Bharat )

सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई एक घटना से पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. घंसौर थाना क्षेत्र के खजरी गांव में एक नवविवाहिता की शादी के महज 12 दिन बाद ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि महिला के जेठ ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. सिवनी जिले के खजरी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात बताया जा रहा है कि मृतका सरिता मरकाम की शादी 10 मई को बबलू मरकाम से हुई थी. परिवार में अभी शादी की खुशियां पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थीं कि यह घटना सामने आ गई. मृतका के पति बबलू मरकाम ने अपने बड़े भाई अब्बू लाल मरकाम पर आरोप लगाते हुए कहा घटना के समय वह घर के बाहर था. इसी दौरान उसका बड़ा भाई कमरे में घुस गया और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा. जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी उठाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने सरिता की गर्दन, पेट और कमर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गया. नई नवेली दुल्हन की हत्या से गांव में मातम सरिता की शादी को अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए थे. घर में नई बहू के आने की खुशियां थीं, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. ग्रामीणों के मुताबिक सरिता बेहद शांत स्वभाव की थी और शादी के बाद अपने नए परिवार में घुलने-मिलने की कोशिश कर रही थी. किसी ने ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी. परिवार के लोग सदमे में हैं और लगातार रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका के परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है. गांव के लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है.