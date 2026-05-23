ETV Bharat / state

कमरे में घुसकर करने लगा जबरदस्ती, विरोध करने पर जेठ ने नवविवाहिता को कुल्हाड़ी से काटा

सिवनी के खजरी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दे रही दबिश.

Brother in law killed woman seoni
जबरदस्ती का विरोध करने पर नवविवाहिता की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:15 AM IST

|

Updated : May 23, 2026 at 7:36 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई एक घटना से पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. घंसौर थाना क्षेत्र के खजरी गांव में एक नवविवाहिता की शादी के महज 12 दिन बाद ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि महिला के जेठ ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है.

सिवनी जिले के खजरी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात

बताया जा रहा है कि मृतका सरिता मरकाम की शादी 10 मई को बबलू मरकाम से हुई थी. परिवार में अभी शादी की खुशियां पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थीं कि यह घटना सामने आ गई. मृतका के पति बबलू मरकाम ने अपने बड़े भाई अब्बू लाल मरकाम पर आरोप लगाते हुए कहा घटना के समय वह घर के बाहर था.

इसी दौरान उसका बड़ा भाई कमरे में घुस गया और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा. जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी उठाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने सरिता की गर्दन, पेट और कमर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गया.

नई नवेली दुल्हन की हत्या से गांव में मातम

सरिता की शादी को अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए थे. घर में नई बहू के आने की खुशियां थीं, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. ग्रामीणों के मुताबिक सरिता बेहद शांत स्वभाव की थी और शादी के बाद अपने नए परिवार में घुलने-मिलने की कोशिश कर रही थी.

किसी ने ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी. परिवार के लोग सदमे में हैं और लगातार रो-रोकर बुरा हाल है. मृतका के परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है. गांव के लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है.

भांजी ने सुनाई वारदात की आंखोंदेखी कहानी

घटना की प्रत्यक्षदर्शी बबलू मरकाम की भांजी पिंकी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पिंकी ने बताया कि बड़े मामा अब्बू लाल नई मामी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे. जब मामी ने विरोध किया तो उन्होंने अचानक कुल्हाड़ी उठा ली और हमला करना शुरू कर दिया.

पिंकी के अनुसार, “मैं घर के अंदर थी. जैसे ही चीखने की आवाज आई, मैं हंसिया लेकर मामी को बचाने दौड़ी. मैंने जोर-जोर से शोर मचाया. इसके बाद बड़े नाना वहां पहुंचे और मामी को छुड़ाने की कोशिश की. फिर छोटे मामा को बुलाया गया, लेकिन तब तक बड़े मामा वहां से भाग चुके थे.”

पुलिस पहुंची मौके पर, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही घंसौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से खून से सनी कुल्हाड़ी और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं. घंसौर थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया ने बताया, प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पति और परिवार के बयान के आधार पर आरोपी अब्बू लाल मरकाम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी अब्बू लाल मरकाम पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. वह पहले जेल भी जा चुका है. ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी का व्यवहार सनकी जैसा था और वह अक्सर लोगों से झगड़ा करता रहता था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था या नहीं. अधिकारियों का कहना है कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है. पुलिस का कहना है कि संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Last Updated : May 23, 2026 at 7:36 AM IST

TAGGED:

SEONI NEWS
BROTHER IN LAW KILLED WOMAN
BROTHER IN LAW KILLED WOMAN SEONI
SEONI CRIME NEWS
WOMAN MURDERED WITH AN AXE SEONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.