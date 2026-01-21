ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में साले की हत्या में जीजा समेत दो को उम्रकैद, कोर्ट ने एक दोषी को 15 साल की सुनाई सजा

लोक अभियोजक के मुताबिक, कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Photo credit: ETV Bharat
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 10:24 PM IST

फिरोजाबाद : जिले की अदालत ने साले की हत्या के मामले में आरोपी जीजा और एक अन्य रिश्तेदार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक दोषी को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त दंड भुगतान पड़ेगा.

लोक अभियोजक अवधेश शर्मा की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक, मैनपुरी जनपद के थाना दन्नाहार क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की हत्या खैरगढ़ थाना क्षेत्र में कर दी गई थी.

दरअसल, युवक वर्ष 2021 में बहनोई के गांव आया था, इसी दौरान उसकी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस घटना की जांच पड़ताल की थी और हत्या के आरोप में मृतक के बहनोई समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था.

इस मामले की विवेचना में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 32 दिनों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के दौरान कई गवाह और साक्ष्य कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने हत्या के मामले में इन तीनों को दोषी करार देते हुए बुधवार को सजा का ऐलान किया.

कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने एक दोषी को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

